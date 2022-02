Lorenzo Méndez no leerá el libro de Chiquis Rivera: “La perdono”

Lorenzo Mendez dejó en claro que no leerá el libro Invencible (Fotos: Instagram@chiquis/@lorenzomendez7)

Chiquis Rivera lanzó recientemente un libro en el que relató diversos aspectos de su vida, entre ellos destacan los detalles sobre su matrimonio con Lorenzo Méndez. Además de aperturarse sobre su vida privada, la cantante escribió sus memorias para que otras personas se inspiren.

En Invencible, la hija de Jenni Rivera contó que vivió episodios de violencia durante su relación con Lorenzo, al ser cuestionado por Telemundo sobre el libro, el cantante se dijo con la conciencia tranquila e incluso “perdonó” a su ahora ex pareja.

“Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho, mucho amor, la verdad; y la perdono, la perdono en verdad, qué bueno que ahorita esté feliz”, explicó, dejando en claro que no siente celos por Emilio Sánchez, su actual pareja.

Lorenzo Méndez reveló que la actual pareja de Chiquis Rivera era su amigo hace unos meses (Foto: @lorenzomendez7/ Instagram)

Para Lorenzo Méndez ya terminó la etapa de su romance con Chiquis, pero a pesar de ello, reveló que nunca diría algo negativo sobre la intérprete de Quisieran tener mi lugar.

“Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa página, y puedes buscar cualquier entrevista, nunca he hablado mal de ella”, dIjo para la cadena Telemundo.

Por otra parte, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de leer Invencible, el libro donde es mencionado, señaló que no estaba entre sus planes revisarlo, pues no representa “su versión de la historia” y dio a entender que prefería no conocer la contra parte.

Chiquis lanzó Invencible para inspirar a otras personas (Foto: Instagram/@chiquis)

“Yo no he leído el libro ni pienso realmente leerlo, pero pienso que en cada historia hay dos partes, cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad’', reveló.

En cuanto a su vida personal, Lorenzo Méndez explicó que estaba enfocándose en su salud y que el reality Así se baila influyó en esa mejoría, además, el cantante realizó una reflexión sobre la depresión:

“Ahorita me siento super bien, saludable, mi salud mental está en otro nivel, el show de Así se baila me ayudó muchísimo para saber dónde estaba Lorenzo Méndez en su vida y ¿quién soy, y que es lo que realmente importa en esta vida. La depresión es muy fuerte y no se lo deseo a nadie, y a veces por esas cosas empiezas a lastimar a la gente que más quieres y más amas, porque si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar a otras personas?”, mencionó.

Chiquis y Lorenzo Méndez se separaron en 2019 (Foto: IG: lorenzomendez7)

Cabe señalar que Chiquis no se enfocó únicamente en desahogar la violencia que llevó a su fin el antiguo matrimonio, pero por primera vez compartió los problemas de alcoholismo e incluso violencia física que aparentemente vivió con Lorenzo.

En conversación con Ventaneando, la hija de Jenni Rivera explicó que había incluído anécdotas de todo tipo con Lorenzo Méndez a pesar de no haber finiquitado aún su divorcio. “#Hablo de muchas cosas. Hablo del por qué no funcionó esa relación y tiene que ver un poquito con eso…”, mencionó para el vespertino de Azteca Uno.

Lupillo Rivera y Chiquis (Foto: Instagram@lupilloriveraofficial)

Por su lado, Lupillo Rivera felicitó a su sobrina por lograr su segunda obra literaria, Invencible o Imparable, en español, la cual es una continuación de Perdón, texto que lanzó en 2015.

“La quiero felicitar, primero porque fue muy privada en su vida. Fue una mujer hecha y derecha porque no anduvo divulgando, ni diciendo, ni haciendo las cosas de que ‘ayúdenme con esto o miren cómo es [esto]’. Para mí eso es una mujer completa”, explicó el intérprete de Grandes Ligas al programa hispano Al rojo vivo de Telemundo.

