Por qué Chiquis revivió rumores sobre que Jenni Rivera está viva

La cantante murió cuando estaba enfrentando un escándalo sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Esteban Loaiza, con Chiquis. (Fotos: Getty Images // M. Tulia Pèrez Bocanegra - Cuartoscuro)

El próximo 09 de diciembre se cumplirá una década del lamentable fallecimiento de Jenni Rivera, querida intérprete de regional mexicano que perdió la vida a los 43 años de edad en un accidente aéreo que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Y es que tan solo habían pasado unos días del percance cuando comenzaron a circular rumores sobre que La Gran Señora estaba viva y solo había fingido su muerte.

Conforme el paso del tiempo las especulaciones perdieron fuerza, sin embargo, ocasionalmente han resurgido en redes sociales por similitudes que algunos usuarios encontraron entre una youtuber y la cantante, así como supuestos mensajes ocultos en declaraciones que han lanzado los integrantes de la dinastía Rivera y esta vez no fue la excepción, pues la primogénita de Jenni revivió los rumores en una entrevista con Karla Díaz para Pinky Promise.

El accidente aéreo se registró en Iturbide, Nuevo León. (Fotos: Captura de pantalla/ IG @jacqierivera )

La cantante asistió como invitada especial al programa junto a Raymix para platicar sobre sus carreras y próximos proyectos en la industria musical. Durante la charla Chiquis Rivera fue cuestionada respecto a los idiomas que habla, pues debido a sus raíces mexicanas sabe español y gracias a que nació y creció en Estados Unidos domina el inglés.

“Con toda mi familia [hablo español], más inglés con mis hermanos y con mi mamá también, pero algo que me inculcaron mis abuelos fue escuchar música en español, ver la televisión, todo eso me ha ayudado. No quiero escucharme mal, a veces si se me traban las palabras, pero tengo ese deseo de aprender y ser mejor”, dijo.

@hansnegreter El subconsciente traiciona una vez más a la @chiquisofficial, le pregunta @karladiazofi en @pinkypromisetv si habla con su familia en español y ella responde “si, con toda mi familia, más inglés con mis hermanos y con mi mamá también”. Se abre teoría. 💀 ❌ 🦋 ♬ sonido original - de___ todo___un poco✨

Chiquis no volvió a tocar el tema, pero los seguidores del programa y fans de Jenni Rivera recuperaron el fragmento en TikTok asegurando que la artista habría sido traicionada por su inconsciente y supuestamente así habría revelado que su madre está viva.

“Obvio que Jenni está viva , siempre se ah sabido”. “El subconsciente traiciona una vez más”. “Si esta viva es obvio”. “Hay esperanza”. “Sabía que si era Jenny la señora que hacía chiles rellenos en el yutu”, fueron algunas reacciones en TikTok.

Chiquis Rivera se presentó en "La Academia 20 años". (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Aunque algunos usuarios de la plataforma consideraron que Chiquis confirmó los rumores, otros la defendieron asegurando que hablar en tiempo presente de familiares o seres queridos que ya fallecieron es algo normal.

“A mi a veces se me sale decir: ‘ahí dónde viven mis papás’ pero ellos ya no viven”. “A mí me pasa igual, mi madre falleció y aún sigo hablando como si viviera”. “Mi abuelo falleció hace 1 año y también hablo de él en presente, es algo normal, creo yo”. “A todos nos pasa, yo sigo hablando en presente con mi papá”. “Que no estén aquí no quiere decir que no se pueda platicar con ellos!”, escribieron.

Jenni Rivera estaba viajando rumbo a la Ciudad de México para participar en la final de "La Voz" cuando sufrió el accidente. (Foto: Twitter)

La intérprete de 37 años no ha hecho declaraciones al respecto, pero no es la primera vez que se ve involucrada en un tema relacionado con la muerte de su madre, por lo que se espera que en algún momento vuelva a desmentir los rumores.

Jenni Rivera lanzará un tema póstumo

Será el próximo miércoles 02 de noviembre cuando La Diva de la Banda volverá a sonar en plataformas musicales con una nueva canción. Fueron sus cinco hijos -Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny- quienes anunciaron el lanzamiento de Misión cumplida en honor a su madre bajo la producción de Sergio Lizárraga y Pável Ocampo.

Según comentaron en conferencia de prensa, Misión Cumplida es una canción inédita y formará parte del álbum que se publicará el 9 de diciembre, en el marco del aniversario luctuoso de Jenni.

