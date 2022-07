Lorenzo Méndez habló sobre su separación con Chiquis Rivera: “Hay dos historias que contar”

Fotos: Instagram@chiquis/@lorenzomendez7

Después de un proceso que duro más de un año y medio, la hija de La Diva de la Banda, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez durante la primera semana de julio firmaron de manera oficial los papeles de divorcio. En un proceso que tuvo diversos dimes y diretes el también cantante nacido en California, Estados Unidos tuvo la oportunidad de romper el silencio sobre su separación.

Fue durante una entrevista exclusiva para el matutino Hoy, donde Lorenzo Méndez habló sobre su separación con Chiquis Rivera, ahí el también cantante de 35 años explicó que él no sabía que estaba divorciado hasta que vio las redes sociales y sintonizó algunos programas de espectáculos.

“Yo me di cuenta por medio de las redes sociales que estaba divorciado, yo firmé hace 2 años. Hasta la semana pasada me di cuenta de que estaba divorciado, ella tiene su pareja y yo mi vida también”, resaltó para las cámaras del matutino de Televisa.

Más adelante Lorenzo Méndez confirmó que la notificación le llego por sorpresa y negó toda acusación de la también intérprete tras haber dicho que le habían pedido pensión pensión: “Literal, ni mi abogado (sabía), no ocupo relacionar mi vida sentimental con el dinero, la gente que me conoce sabe como soy”, dijo.

Para finalizar desmintió haberla agredido durante su matrimonio como supuestamente lo había señalado Chiquis, al contrario, comentó que él sufrió violencia de género por parte de ella: “Por mis dos hijas que nunca he tocado a ninguna de mis parejas, siempre hay dos historias que contar, pero no lo voy a ocultar a mí si me ponían mis buenos trancazos”, remató.

Estas declaraciones por parte de Lorenzo Méndez serían a respuesta expresa de lo comentado por la hija de Jenni Rivera durante una entrevista con el matutino hispano, Despierta América, ahí comentó que a pesar de haber dado fin al matrimonio nunca se arrepentirá de haberse casado con el exvocalista de La Banda el Limón.

“Eso viene con madurez de decir que no me arrepiento y lo digo en mi disco Abeja Reina. No me arrepiento de haberme enamorado porque uno aprende. Uno tiene que tomar esas experiencias para crecer, para madurar de lo que uno quiere y de lo que no. Ya cerramos ese capítulo en mi vida y me siento muy contenta… muy feliz”, subrayó.

Chiquis y Lorenzo se casaron el 29 de junio de 2019 luego de tres años de noviazgo. En medio de una gran ceremonia, la pareja se dio el “sí” que duró sólo unos meses, pues en septiembre de 2020 la cantante anunció que se habían separado y comenzarían el proceso de su divorcio.

Tiempo después, Janney Marín Rivera conocida como Chiquis Rivera confesó que el ex vocalista de La Original Banda el Limón no estaba siendo cooperativo en el proceso de su separación y que, inclusive, hubo ocasiones en que ella le “rogaba” para que firmara los papeles y los entregara a tiempo.

(Foto: Instagram/@chiquis)

Durante una entrevista con People en Español, la hija de Jenni Rivera destapó que desde días antes de llegar al altar, se dio cuenta de que Lorenzo no era el esposo que había soñado, pues tenía actitudes de pareja cuestionables con ella y no se mostraba apto para contraer nupcias.

Actualmente, Janney se encuentra en una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien dijo estar viviendo un noviazgo muy sano, en el que se siente en paz, aceptada y tienen una buena comunicación, lo que nunca habría tenido con su hoy exesposo.

