Qué fue de los protagonistas de “Amarte Duele” a 20 años de su estreno

Los protagonistas se reencontraron en 2018 para contar sus mejores anécdotas de las grabaciones. (Captura YouTube: Videocine)

El 08 de noviembre de este 2022 se cumplieron 20 años del lanzamiento oficial de Amarte Duele, una película mexicana dirigida por Fernando Sariñana que marcó a toda una generación por su dramática historia de amor y su inesperado final. Para sorpresa de muchos se mantiene vigente hasta la actualidad no solo porque se convirtió en un clásico nacional, también por sus magnificas escenas que inundan las redes sociales como divertidos memes.

El proyecto bajo el sello de Videocine obtuvo varios reconocimientos entre los que destacan sus nominaciones al premio Ariel: Luis Fernando Peña fue considerado en la categoría “Mejor Actor”, Armando Hernández destacó en “Mejor Coactuación Masculina” y Enrique Quezadas estuvo en “Mejor Música Compuesta para Cine”. Desde ese entonces, los protagonistas comenzaron a construir su carrera dentro y fuera de la pantalla.

Martha Higareda conquistó las comedias románticas

Después de Amarte Duele Renata continuó con su carrera artística dentro y fuera del país con proyectos como No manches Frida, Niñas mal, Te presento a Laura, Lies in plain sight, Deadtectives, Hello Herman y McFarland: sin límites, por mencionar algunos. Pero eso no es todo, también incursionó como productora y creadora de contenido, pues tiene dos podcast De todo un mucho -con Yordi Rosado- e Infinitos.

Desde hace unos años se mudó a Estados Unidos, desde donde suele subir fotografías y videos en su cuenta de Instagram. Durante las últimas dos décadas ha enfrentado varios escándalos amorosos, pero el más reciente involucró a Yanet García. La actriz fue señalada de iniciar un romance con Lewis Howes cuando el deportista todavía tenía un noviazgo con la modelo de OnlyFans.

(Foto Instagram: @marthahigareda)

Luis Fernando Peña incursionó en la comedia

Antes de Amarte Duele Ulises brilló en la pantalla grande con Perfume de violetas, pero tras su protagónico realizó otras películas como Traficantes de sueños, Destino Mara, La Sorpresa, Sin nombre Ginecólogo de señoritas y Calles sin nombre. Su carrera continuó en el cine mexicano y tras años realizando cine incursionó en televisión con la comedia 40 y 20 junto a Michelle Rodríguez.

También sorprendió al público con sus pasos de baile en Las Estrellas bailan en Hoy, donde recientemente regresó para una temporada especial donde se encuentra participando junto a Violeta Isfel y también apareció en la nueva edición de Mujeres Asesinas junto a Yalitza Aparicio. En el ámbito amoroso, el actor tiene una relación con Aly Noris con quien tiene una hija.

Ximena Sariñana brilló en la música

Mariana paso de ser considerada como la joven más traicionera a conquistar con su melodiosa voz. Y es que tras su paso por Amarte Duele no solo realizó otros proyectos para la pantalla grande como Niñas mal y La Casa de las Flores, buscó su propio espacio en la industria musical con sus canciones entre las que resaltan el tema que cantó para la película, Huellas, y sus colaboraciones con Los Ángeles Azules y Miguel Bosé.

La cantante de ahora 37 años constantemente es criticada en redes sociales por la supuesta similitud que existe entre su voz y las de Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Mon Laferte. Asimismo, se convirtió en meme por sus escenas en Amarte Duele y su “casi sin querer”. Desde 2016 se encuentra felizmente casada con Rodrigo Rodríguez, con quien tiene una niña.

La cantante debutó en "Luz Clarita". (Foto Instagram: @ximenamusic)

Armando Hernández se convirtió en Julio César Chávez

Genaro continuó colaborado en películas mexicanas como Fuera del cielo, Padre nuestro, De la calle, El día de la unión, La sorpresa y Presencias. No obstante, al igual que Luis Fernando Peña probó la comedia con Una película de Huevos, 40 y 20, Me caigo de risa, Se rentan cuartos y Los Héroes del norte. Pero eso no es todo, el actor tuvo el honor de interpretar al reconocido boxeador mexicano Julio César Chávez en su bioserie.

Alfonso Herrera cantó con RBD

Francisco continúo con su carrera artística con El baile de los 41, La reina del sur, Ozark, Sense8 y El exorcista (2017), pero sin lugar a dudas se convirtió en todo un fenómeno juvenil con Rebelde. Y es que el actor formó parte del remake de la telenovela argentina y debutó como cantante durante las presentaciones que realizó la agrupación en el país. Aunque ganó mucha fama no quiso participar en el reencuentro de los RBD y desde entonces se mantiene lejos de la música.

