Kunno arremetió contra Maryfer Centeno tras críticas por saludar de beso a David Guetta

Kunno se mostró molesto por las críticas que ha recibido tras darle un beso a Guetta (Foto: Instagram)

Luego de que se hiciera viral el momento en que Kunno intentó saludar de beso a David Guetta, ante lo cual el famoso DJ reaccionó de forma inesperada, diferentes personas hicieron un análisis de la situación, así como lanzaron críticas al influencer, a lo que él ya respondió.

Hace unos días Kunno asistió a la ceremonia de Los 40 Music Awards en Madrid, España, donde fue el responsable de anunciar a David Guetta como el ganador de la categoría Best International Dance Artist. Lo que dio de qué hablar fue el momento en que el influencer intentó darle un beso al DJ, y éste habría aceptado, pero “de mala manera”, según evidenciaron internautas.

Pronto llegaron las críticas, principalmente hacia el influencer. “Yo también le negaría un beso a Kunno”, “Es que es Kunno. Nadie quiere besar a Kunno”, “¿No sería mejor al revés? Denunciar a Kunno por obligar a alguien que lo bese”, fueron algunos de los comentarios que circulan en Twitter.

Asimismo, la grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de ambos y aseguró que, según lo que observó, el francés reaccionó de tal forma porque habría sentido que Kunno invadió su espacio personal.

A partir de esto, el polémico influencer no se quiso mantener callado y arremetió contra Centeno, a quien llamó “ridícula” y la cuestionó por lo que dijo, asegurando que ella no comprende la reacción del DJ porque no conoce de culturas fuera de México.

“Había una ridícula en TikTok, literal ridícula, porque es de esas personas que leen el lenguaje corporal, cuando seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer y sale diciendo que yo invadí el espacio de David Guetta. Gente, aquí en España la gente se saluda de doble beso, pero como la gente que está hablando no sale de su rancho, no conoce otras culturas”

Aunado a ello, aclaró que David Guetta en ningún momento se comportó mal con él, inclusive mencionó que fue “todo un caballero” durante la premiación.

“La gente no tiene nada que hacer, de verdad, nada más por chisme. La verdad es que David Guetta fue super buena onda, me saludó super bien, super a gusto. El hombre siempre se comportó como todo un caballero durante toda la premiación y hasta me subió a su Instagram”

La grafóloga también se defendió de los comentarios de Kunno, a quien le repitió que Guetta no lo quiso saludar de beso precisamente por cuestiones culturales, pues mientras los europeos son “fríos”, los latinos suelen ser más “cálidos” y buscar constantemente el contacto físico.

El influencer fue criticado por la forma en que se acercó al francés para poder darle los dos besos con lo que quería saludarlo (Captura de pantalla: Twitter/@papikunno)

“Este señor no quiso darte ese besito, se quitó (...) El que no conoce otra cultura eres tú. Por eso es que no supiste reaccionar cuando te saludó David Guetta (...) viajar no te hace mejor persona ni tiene que ver con tu calidad moral ni la aportación que estés dando a la sociedad”, explicó la grafóloga.

También mencionó que “lo que más me gusta hacer en la vida es leer” y, además, el escribir, pues hasta hoy tiene publicados cuatro libros.

Maryfer aconsejó al influencer reflexionar sobre lo que dice, principalmente porque las personas que sienten la necesidad de demostrar algo o insultar a alguien son quienes no tienen argumentos a su favor para defenderse.

“Sería bueno que reflexionaras, sobre todo que pensaras que demostrar o insultar generalmente sucede cuando te faltan argumentos”

