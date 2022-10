La Divaza y Manelyk González se enfrentaron ‘cara a cara’ tras pelea por culpa de Kunno (Fotos: Instagram/@ladivaza/@manelyk_oficial/@papikunno)

El mundo de los influencers, youtubers o chicos reality show suele estar envuelto en constantes polémicas, peleas y escándalos. Aunque muchos no pasan del terreno que solo sus fans pueden llegar a conocer, hay otros que escalan a grandes niveles debido al peso tan fuerte que tiene sus involucrados, como es el caso del nuevo enfrentamiento entre La Divaza y Manelyk González, por culpa de Kunno.

Como era de esperarse, en la fiesta por el lanzamiento del nuevo disco de Kenia Os -K23- todo tipo de personalidades desfilaron, pasando desde algunas de las más grandes estrellas que la industria de la música mexicana tiene, los que se ven en televisión hasta aquellos que dominan internet. Grabando y documentando su experiencia, el youtuber venezolano no dudó en captar el momento en el que la ex integrante de Acapulco Shore arribó, dedicándole unas palabras por una pelea del pasado.

“¿Esa no fue la que me insultó a mí una vez? Sí, esa es Manelyk la que me quemó. Ahorita volteó burla”, expresó para después explicar que fue por un comentario en Instagram que decía: “¿Será que La Divaza no aceptó y por eso conduces bebé? Eres un ching*n, a darlo todo”, en el que con ironía le contestaba a Papi Kunno por lograr presentar unos populares premios.

El youtuber venezolano tiene una enemistad con Kunno desde hace un par de años Foto: Getty Images

Sin detallar cómo fue que ella aceptó hablar del tema y enfrente de una cámara -para su canal en YouTube-, el ahora cantante venezolano cuestionó a la finalista de La Casa de los Famosos 1. “Chama, tu dijiste unas cosas en contra de mí, unos comentarios por internet”, describió, a lo que ella respondió “Seguramente sí lo hice, pero, quiero preguntarte, porque o sea me conozco y yo sé cómo soy, ¿qué dije”.

El influencer que tiene fama mundial por ser la segunda persona en YouTuber de Venezuela en llegar al millón de suscriptores, después de Dross, le dio un mayor contexto a la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues ella pensaba que le había dicho “fea”, “gorda” e “inventada”. “Tu pusiste un comentario, porque tu me seguías y me dejaste de seguir…”, siendo así como recordó.

“Porque yo era muy amiguita de Kunno y ustedes como que tuvieron algo. Después los veo juntos”, finalizó Manelyk. Ante ello La Divaza reafirmó que Kunno “no es amiga suya”, finalizando el enfrentamiento con la partida de González y sin retomar lo ocurrido en sus respectivas cuentas sociales.

Los fans de ambos argumentan que se copian mutuamente (Foto: Instagram/@ladivaza/@papikunno)

Aunque Kunno tiene una gran cantidad de detractores en redes sociales ya que muchos consideran que no tiene ningún talento, que sus coreografías en TikTok son repetitivas o que no tendría porque ser famoso, los fieles “pajaritos” -como nombra a sus fans- de Manelyk defendieron al mexicano en redes sociales, después de que se hiciera público el enfrentamiento.

“La Divaza es lo mismo que Kunno, solo que uno es de Venezuela y otro de México, pero al final si Mane está con él, pues entonces que se vote la otra inventada”. “Mane sabe con quién sí y con quién no, así que si de esas dos inventadas se trató y eligió al tiktoker, pues démosle la razón, ella sabrá porqué”. “Chicos recuerden que si alguien sabe del juego es Mane, así que este round lo gana la Kunno”, escribieron.

