Raymundo Riva Palacio se lanzó contra Gibrán Ramírez: “Ahora resulta que es un libre pensador”

Raymundo Riva Palacio y Gibrán Ramírez discutieron (fotos: CUARTOSCURO)

En días pasados Gibrán Ramírez Reyes se vio en el ojo de la atención pública después de que emitiera fuertes críticas en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al asegurar que habría dinero del narcotráfico dentro del partido.

Además de esto, en una columna mantuvo una posición bastante dura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras darse a conocer por un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una agenda del primer mandatario en el que solo figuraba su conferencia matutina.

En este respecto también el periodista Raymundo Riva Palacio escribió una columna para Ejecentral en la que habló del mismo tema. Sin embargo, la breve mención del politólogo causó el enojo de Gibrán Ramírez.

Ya que el periodista se refirió de Ramírez como “un antiguo aplaudidor de López Obrador, exfuncionario federal”. A este respecto, el morenista aseguró que Riva Palacio había mentido al no ser un aplaudidor ni un funcionario federal.

“@rivapa miente: nunca fui funcionario federal y tampoco “aplaudidor”. Mi opinión es con base en los hechos, ayer y ahora, como lo constatan mis participaciones públicas sobre el Insabi o las pensiones. Mientras él actúa por consigna y prejuicio, yo lo hago con evidencia”

Ahora resulta que es un libre pensador… https://t.co/hzVPxX7Nxv — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) November 9, 2022

Poco después el periodista respondió ante las acusaciones de ramírez Reyes y cuestionó su veracidad e imparcialidad: “Ahora resulta que es un libre pensador…”.

La respuesta, sin embargo, solo alargó la discusión, pues el morenista reviró que nunca fue funcionario ni alguien financiado para promocionar a alguien “a diferencia tuya, ‘periodista’ del sistema con conocidos contratos millonarios de publicidad sobrevaluada”.

Riva Palacio continuó y a pesar de que matizó al asegurar que en efecto no fue funcionario federal, pero cuestionó su capacidad y en cambio, afirmó que no habría llegado a la dirección del CISS (Conferencia Interamericana de Seguridad Social) de no ser apoyo del gobierno.

“Encabezaste la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que en efecto no te vuelve funcionario federal. Habría sido imposible que la dirigiera y tuvieras los privilegios que gozaste (¿te acuerdas la Suburban y los viajes?), sin que te pusiera ahí el gobierno federal.

Ante esto Ramírez reviró de forma burlona que “Si tener relación con gobiernos fuera igual a ser funcionario, hace decenios serías uno de enormes ganancias. (De la suburban también te cuentearon). Cerrado. Saludos”.

Encabezaste la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que en efecto no te vuelve funcionario federal. Habría sido imposible que la dirigiera y tuvieras los privilegios que gozaste (¿te acuerdas la Suburban y los viajes?), sin que te pusiera ahí el gobierno federal. https://t.co/FeEynbUhJ2 — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) November 9, 2022

Pero Riva Palacio insistió en haberlo visto en una Suburban negra con una asistente y que además tenía denuncias en su contra por corrupción. Insistió también en que sin ayuda del gobierno nunca habría presidido el CISS y que tras retirársele el apoyo, este decidió volverse independiente.

“No fue sus méritos sino porque ahí lo enviaron del gobierno federal. Usaba una Suburban (con una asistente pegada a su espalda), lo investigaron por presunta corrupción, era una foca de gobierno, quiso ser líder de Morena”, redactó el periodista.

Finalmente Gibrán dio por terminado el asunto aseverando que el periodista se equivocaba y que lo disculpaba por haber mentido con respecto a su puesto como funcionario.

“Dejas claro que mentiste con lo de “funcionario federal”. Si viste una suburban seguramente te confundiste, igual que confundes “mujer joven” con “asistente”. En fin, mezclase mentiras, equivocaciones y prejuicios. Le puede pasar a cualquiera. Disculpado.”

Hay que recordar, sin embargo, que Ramírez Reyes sí estuvo señalado de haber hecho mal uso de los recursos del CISS al destinársele 90 millones de pesos anuales por parte del IMSS. Según acusaron, tenía un sueldo de 150 mil pesos y realizaba gastos sin rendir cuentas. El 28 de agosto, Gibrán Ramírez pidió licencia.

