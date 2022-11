Una cenita con Alito “va a costar un kilito”; esto cobraría el priista por reunión, según Layda Sansores

Alito Moreno supuestamente cobraría un millón de pesos por reunión (Foto: Twitter/palomaSnchez)

En el último Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reveló un nuevo audio del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, en donde se revela que cobra 1 millón de pesos por cenar con él.

En la grabación se escucha hablar al Lord Brother con una persona que le comenta que un empresario del estado de Puebla le pidió que arreglara una cena con él, y añadió que le “va a costar un kilito”.

Ante ello, el priísta le preguntó si sabía quién es el interesado en concretar la reunión, a lo que la otra persona le reitera que es un “amigo empresario”. Posteriormente, le indica que sí es en Puebla, entonces podría ver a alguien más.

Imagen de referencia de un Martes de Jaguar con Layda Sansores (Foto: Facebook/Layda Sansores)

-“De Puebla, a menos que el hampón de Cacique los peine”-, dijo Alito Moreno.

-”No creo, no, no, tampoco, no sé... A ver aquí el asunto es que, te cuides mucho esa parte, porque son...”, contestó el hombre antes de ser interrumpido.

-”Yo, a ver, yo de Puebla no he visto a ni uno, ni le recibo ninguno y lo único que hizo el único que ayudó, porque yo lo peleé para que ayudara en el acuerdo, fue a pagar en la estrategia y todo, fue Estefan. Yo le dije: ‘¿Quieres esto? paga esto’”, indicó el líder del PRI.

Posteriormente señaló que “Estefan” tendría que dejar la Plurinominal que supuestamente pagó para que el empresario o su protegido entrara en su lugar, así que no le parecía bien, pues “Estefan [...] se portó bien”. Y añadió que él ya había hecho “todo el movimiento de la Pluri”.

👂🗣️📢escuchen en el #MartesDelJaguar con Layla Sansores cuanto cobra el brother Alito Alejandro Moreno por entrevista (un kilito) y también en cuanto venden a las pluris. 😱😱 #OposicionMasPendejaHaExistido #YoNoVoyALaMarcha pic.twitter.com/AHnWn7S0yC — 🎸ṨҞΣĿ🎧💀 (@won2skel) November 9, 2022

“Y Charbel que sí le dije: ‘Paga esto, paga esto, paga esto’, y ese hijueputa al otro día fue y lo pagó. O sea, obvio, se robó un putamadral de dinero, no está como nosotros, ¿no?, pero él al otro día le dije: ‘Vas y pagas cinco acá, y pagas cinco acá', y fue y lo pagó. [...] O sea, no tiene pedo”, indicó el priísta sobre otra persona que habría pagado por ser colocado en un puesto del partido.

En la conversación indicó que “el tema no es el monto” y le dijo al otro sujeto que se tenía que encargar de la coordinación de la cena para poder llegar a un acuerdo con el interesado y que luego hacer lo posible para “ganar a huevo”.

-“Por ejemplo, este cabrón: ‘Voy a una cena’, ¿y es tu amigo?, coño, cena conmigo en mi lugar, en tu lugar”- dijo, Lord Brother.

-”No, esas mamadas no me gustan”, apuntó el otro.

La gobernadora acusó a Alito de cobrar por reunión y Plurinominales (Foto: Twitter/@LaydaSansores/@alitomorenoc)

-”¡No! ¡Hay que verlo! A mi me gusta, yo así soy, lo traes: ‘¿Qué pedo, cabrón?’, ‘oye, te agradezco, ya se...’, y ya. Él cuando se vaya se lo da [el dinero] y ‘Gracias, cabrón, y platicamos con él ¿Cuál es el pedo? Voy a recibir a ese cabrón”, sentenció Alito Moreno.

Tras finalizar la presentación del audio, Layda Sansores aseguró que el “kilito”, que le costaría al supuesto empresario, es sinónimo de un millón de pesos. “En qué degradación ha entrado la política”, juzgó la mandataria.

Cabe indicar que además de haber revelado que cobra por reunión, estaría pidiendo 20 millones por conceder una Plurinominal local.

