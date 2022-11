Omar Zerón rompió el silencio sobre la polémica con Marion Reimers

(Foto: Captura de pantalla)

Luego de que se viviera uno de los momentos más tensos en la televisión deportiva de los últimos años con Omar Zerón y Marion Reimers como protagonistas de la misma, el conocido conductor y periodista deportivo tuvo la oportunidad de esclarecer la situación que se presentó por TNT Sports México.

Después de total hermetismo por parte de los actores principales, Zerón tuvo la oportunidad de ahondar en lo sucedido en la transmisión de Todos Somos Técnicos donde protagonizaron una discusión acalorada en torno a un gol de la última jornada de grupos de la Champions League, no obstante, el debate aumentó a tal grado que se desviaron del tema central.

Esta situación como era de esperarse escaló en las redes sociales, es por ello que el ex reportero de Azteca Deportes rompió el silencio de la polémica por medio de su cuenta de Twitter. Ahí, el conocido periodista deportivo mencionó que su intención es hablar de futbol con respeto a sus compañeros, es por ello que no ahondaría en detalles.

Por ahora, cambio de chip, seguimos trabajando, los mantendré informados en la cobertura de mi 4to mundial…



Emocionado y con el compromiso de siempre, Qatar 2022 🇶🇦 allá vamos! ⚽️ — Omar Zeron (@omarzeron) November 8, 2022

“Las mesas de análisis deportivo siempre han sido acaloradas, mi postura será simplemente hablar de fútbol de la mano del respeto, trabajo en equipo y compañerismo En fin! Se fue la fase de Grupos de la #benditaChampions en @tntsportsmx nos veremos en febrero con los 8 vos de final”, compartió vía Twitter.

Acto seguido, el también reportero que ha participado en Copas Oro, Copas de Mundo y Copas América desde 2008 hasta la fecha, dio vuelta a la página y compartió que cubriría el Mundial de Qatar 2022 con el equipo de TNT Sports México en colaboración con su empresa hermana de Argentina.

“Por ahora, cambio de chip, seguimos trabajando, los mantendré informados en la cobertura de mi 4.º mundial… Emocionado y con el compromiso de siempre, Qatar 2022 allá vamos!”, añadió.

En @tntsportsmex al igual que haremos colaboraciones con los hermanos de @TNTSportsAR https://t.co/CTqWdHmBN3 — Omar Zeron (@omarzeron) November 8, 2022

Qué pasó en la transmisión de “Todos Somos Técnicos”

Durante su participación en un programa de la cadena TNT Sports, Marion Reimers y Omar Zerón protagonizaron una discusión en torno a un gol de la última jornada de grupos de la Champions League, no obstante, el tono de las declaraciones aumentó a tal grado que en la transmisión en vivo se escucharon declaraciones ajenas al tema central del debate.

Cuando el panel del programa Todos Somos Técnicos, entre quienes se encontraba Reimers, Zerón y Ricardo Murguía, se encaminó a discutir la tercera anotación del Manchester City contra el Sevilla, Omar defendió y destacó el tanto anotado por Riyad Mahrez pues, de acuerdo con él, fue una definición de calidad. Sin embargo, su argumento no agradó a la periodista de la mesa.

“Ah, dificilísimo. No, bueno, denle el Puskas de una vez, Zerón”, dijo Marion Reimers en medio de la discusión. Como respuesta, Omar Zerón advirtió que “tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea, eh”. Tras unos segundos de silencio, tanto ella como Ricardo Murguía hicieron notar su inconformidad con las palabras de su interlocutor y respondieron.

Creo que Marion Reimers se enojó con Omar Zerón 😬 pic.twitter.com/iUvsUBGt8x — Alejandro Miranda (@AlejandroReal71) November 3, 2022

Aunque Murguía intentó encaminar la discusión al ámbito deportivo, la periodista deportiva se hizo escuchar y acusó una falta de respeto en su contra y del programa. “¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿Por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción. Está bien, Zerón lo que tú digas es ley”, respondió Reimers.

En el momento de tensión, Omar Zerón intentó continuar con la discusión aunque cuestionó el motivo del disgusto de su compañera de panel. “Yo no te falté al respeto en ningún momento. No sé ni qué te dije. ¿A quién (le estoy faltando al respeto)? No sé ni por qué me estás diciendo eso. No lo sé. No entendí. Te lo estoy diciendo de buena manera, no entendí”, pronunció.

La discusión no demoró en ser difundida de forma masiva en las redes sociales. El nombre más mencionado por los usuarios fue el de Marion Reimers, motivo por el que se volvió el centro del debate a pesar de la participación de Omar Zerón en la discusión.

