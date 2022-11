El encontronazo de Marion Reimers con Omar Zerón que causó polémica en redes

Marion Reimers y Omar Zerón protagonizaron una discusión en vivo (Foto: Captura de pantalla)

Las redes sociales volvieron a encenderse por una discusión entre dos integrantes de una mesa de análisis deportivo. Durante su participación en un programa de la cadena TNT Sports, Marion Reimers y Omar Zerón protagonizaron una discusión en torno a un gol de la última jornada de grupos de la Champions League, no obstante, el tono de las declaraciones aumentó a tal grado que en la transmisión en vivo se escucharon declaraciones ajenas al tema central del debate.

La disputa de AMLO contra “el conservadurismo” de Twitter y cómo se avivó tras la entrada de Elon Musk El presidente mexicano ha reiterado en su llamado por “liberar Twitter” de las “mafias y el conservadurismo” que explotan las granjas de bots VER NOTA

Cuando el panel del programa Todos Somos Técnicos, entre quienes se encontraba Reimers, Zerón y Ricardo Murguía, se encaminó a discutir la tercera anotación del Manchester City contra el Sevilla, Omar defendió y destacó el tanto anotado por Riyad Mahrez pues, de acuerdo con él, fue una definición de calidad. Sin embargo, su argumento no agradó a la periodista de la mesa.

“Ah, dificilísimo. No, bueno, denle el Puskas de una vez, Zerón”, dijo Marion Reimers en medio de la discusión. Como respuesta, Omar Zerón advirtió que “tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea, eh”. Tras unos segundos de silencio, tanto ella como Ricardo Murguía hicieron notar su inconformidad con las palabras de su interlocutor y respondieron.

"Reimers":

Por la reacción que tuvo Marion Reimers con Omar Zeron.pic.twitter.com/lWhF3AgDLa — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 4, 2022

Aunque Murguía intentó encaminar la discusión al ámbito deportivo, la periodista deportiva se hizo escuchar y acusó una falta de respeto en su contra y del programa. “¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Si no te gusta no vengas. Querías beca desde el inicio del programa ¿no? ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción. Está bien, Zerón lo que tú digas es ley”, respondió Reimers.

David Faitelson presumió un exclusivo regalo que le hizo Franco Escamilla El periodista de ESPN compartió una fotografía con el standupero y la peculiar camiseta que le entregó como símbolo de su amistad VER NOTA

En el momento de tensión, Omar Zerón intentó continuar con la discusión aunque cuestionó el motivo del disgusto de su compañera de panel. “Yo no te falté al respeto en ningún momento. No sé ni qué te dije. ¿A quién (le estoy faltando al respeto)? No sé ni por qué me estás diciendo eso. No lo sé. No entendí. Te lo estoy diciendo de buena manera, no entendí”, pronunció.

La discusión no demoró en ser difundida de forma masiva en las redes sociales. El nombre más mencionado por los usuarios fue el de Marion Reimers, motivo por el que se volvió el centro del debate a pesar de la participación de Omar Zerón en la discusión. En ese sentido, personas que la defendieron, así como aquellas disgustadas con el papel de la periodista en los medios de comunicación se pronunciaron, pero un par de publicaciones polémicas del comediante Adrián Marcelo acapararon los reflectores.

Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así, públicamente y a sabiendas que NO PASA NASA. Aunque así al menos sabemos el tipo de hombre con el que nos encontramos en las calles cuando te veamos. https://t.co/dxOxEVggsl — Reimers (@LaReimers) November 4, 2022

Horas después de la viralización, el regiomontano escribió en su cuenta verificada de Twitter que “Reimers despierta mis instintos más misóginos” y más tarde intentó minimizar la intención de sus palabras al asegurar “Que la Reimers narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo”, en su perfil @adrianm10.

Pachuca ganó el campeonato del Apertura 2022 tras golear a Toluca 8 - 2 global Con un penal bien ejecutado por Gustavo Cabral, los Tuzos aniquilaron a los pupilos de Nacho Ambriz y se convirtieron en los campeones del Apertura 2022 VER NOTA

La declaración de Marcelo generó indignación en un sector de los usuarios. Y es que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) consideró a la misoginia en el mismo grado de gravedad que otras conductas discriminatorias como la xenofobia, antisemitismo, homofobia y segregación racial. En tanto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la definió como:

“(una serie de) conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer”.

Al respecto, Marion Reimers retomó la publicación del comediante y condenó la expresión. “Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así públicamente y a sabiendas que no pasa nada”, escribió en su perfil conocido como @LaReimers.

SEGUIR LEYENDO: