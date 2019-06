En todo este camino, los juicios y pocas oportunidades por el hecho de ser mujer en un medio anteriormente reservado para los hombre han sido constantes: "No es porque no existiera quienes no tuvieran la capacidad, sino porque no se nos había permitido hablar. Esto genera resquemor entre algunas personas, algunos medios, algunos colegas, pero si se escucha tanto ruido es porque algo se está haciendo bien".