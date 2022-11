Que no se toque el dinero de las pensiones: el PAN va por modificación a reforma hacendaria de AMLO

El PAN buscará modificar reforma hacendaria de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), se posicionó en contra de la redacción de las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), asegurando que es un riesgo para las pensiones y demás activos financieros como los de vivienda y ahorro.

A través de redes sociales, el legislador federal sentenció este lunes 7 de octubre que “no es correcto que el gobierno pueda tomar activos financieros como pensiones, vivienda, ahorro y demás, para rellenar Fondo de estabilización que se gastaron irresponsablemente”.

En consecuencia, señaló que buscará corregir la supuesta probabilidad de que el gobierno federal pueda tomar los recursos de ese tipo de fondos. Además, sostuvo que el pueblo está mal informado al respecto a esta iniciativa, por lo que reiteró que planteará una modificación en razón de asegurar lo planteado por el ejecutivo federal.

NO es correcto que el Gobierno pueda tomar activos financieros como pensiones, vivienda, ahorro y demás, para rellenar Fondo de estabilización que se gastaron irresponsablemente.



Buscare se corrija en @senadomexicano ésta errónea reforma, que hoy dicen no hará lo que sí dice 🤷‍♂️ — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 7, 2022

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que explicó en qué consiste la iniciativa, en qué se incurre en una falta a la verdad por parte de las diversas versiones que llegaron a la opinión pública y reafirmó que la ciudadanía no debe de temer que la iniciativa ponga en riesgo sus intereses.

El objetivo de la reforma, de acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, es fortalecer al FEIP al permitir que pueda recibir ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos.

De este modo, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta Ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del gobierno federal.

Esto quiere decir que de ninguna manera la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T) —ni ninguna otra— podrá sustraer activos de otras tesorerías o reservas del sector público, ya que únicamente aplicará los activos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), ya que el FEIP es un fideicomiso de la Administración Pública Central a cargo de la SHCP.

Aunque el comunicado de Hacienda diga una cosa, el PAN buscará que se cumpla (Foto: Cuartoscuro)

“La reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública”

Sin embargo, esta explicación no bastó para Damián Zepeda, quien dijo que, aunque eso diga el comunicado, esta intención no está en la iniciativa, por lo que buscará que se especifique en el proyecto de decreto que así sea, para que cuando se promulgue, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tome dichos recursos.

“Y no, no basta con un comunicado de Hacienda prometiendo que no los usarán, la reforma dice que sí pueden y debe corregirse. Muy fácil: Que quede claro en la Ley que no se puede tocar el dinero de los ciudadanos. No es asunto de fe o creerles, debe garantizarse expresamente”, sentenció en redes sociales.

Finalmente, cabe destacar que esta discusión se da en la víspera de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, por lo que la política fiscal mexicana estará en la óptica nacional durante los próximos días, en razón de mostrar las las posturas tanto en favor como en contra promovidas por los promotores de la 4T y sus detractores.

