Qué dijo Michelle Rubalcava sobre el rumor de que un conductor de Venga la Alegría corrió a William Valdés (Fotos: Instagram/@michrubalcava/@williamvaldes)

“Por lo menos me están dejando despedir”, externó William Valdés luego de ser despedido del matutino para el que trabajó por 580 transmisiones matutinas ininterrumpidas, Venga La Alegría. Tras su salida el pasado viernes 28 de octubre , “las aguas no se han calmado” y los supuestos motivos “reales” detrás de su partida siguen aumentando, siendo el más reciente protagonizado por Sergio Sepúlveda.

Michelle Rubalcava de nuevo contra Gustavo Adolfo Infante: “La gente lo desprecia” El conductor de “Chismorreo” cuestionó la permanencia de Gustavo en Imagen Televisión, pese a las polémicas que ha enfrentado VER NOTA

El 1 de noviembre, la revista TVNotas compartió que dicho veterano del matutino de TV Azteca había sido el responsable del despido del cubano, pues la charla que habrían tenido con un integrante de la producción además confesaba que él “ha tenido actitudes de soberbia, como si se le hubiera subido la fama, y para todos ha sido difícil trabajar con él, porque llega un momento donde es insoportable por su manera de dirigirse a las personas o pedir las cosas; sin duda, ya no es la misma persona que antes conocimos al principio”.

Ante ello, Michelle Rubalcava opinó sobre dicho rumor e incluso aplicó el “yo tengo otros datos” al externar que si bien el ex integrante de CD9 no era una persona que tuviera buenas referencias en cuanto a su actitud, sí confiaba en lo mencionado pues, recordando su versión, a él también lo corrieron de un matutino por orden de alguien más, Gustavo Adolfo Infante.

Así fue su "adiós" (Captura Venga la Alegría)

“Pues miren yo tengo otros datos de William, a mí no me han hablado muy bien de él pero no sé, yo no lo conozco, sería de mal gusto de mi parte hablar mal del chavo si no lo conozco ni en mi vida lo he visto en persona, yo supe de su existencia cuando llegó a Venga La Alegría. Pero pues es lo que está pasando en TV Azteca, viene grandes recortes y cambios, la verdad a mí nunca me va a dar gusto que te quiten el trabajo, o sea yo viví el que alguien pudiera que te corrieran y ustedes ya saben la historia”, externó para su canal de YouTube.

William Valdés abandonó redes sociales por críticas tras su salida de VLA: “Un mundo tóxico” El famoso ahondó en que su salud mental era lo más importante VER NOTA

Reafirmando que su salida de Sale El Sol, de Imagen Televisión, fue por culpa de Gustavo Adolfo Infante, con quien actualmente mantiene una gran pelea mediática, el conductor se solidarizó con Valdés dedicándole unas palabras de apoyo y ante la expectativa de seguir aportando más “versiones” a su salida.

Michelle Rubalcava le brindó su apoyo a Valdés Foto: Instagram/@michrubalcava /@gainfante

“Mi solidaridad con William, porque es bien gacho que alguien con la mano en la cintura, que tiene un cierto poder, nada más porque no le caes bien, vaya y diga que te corran. Uno de su trabajo come, de su trabajo vive, la familia de ese chavo está en Cuba tengo entendido; a lo mejor él mandaba dinerito a su mamá y de repente lo dejan así, pues no estuvo bueno, muchas cosas de esta índole”, agregó.

Qué dijo William Valdés tras su salida de VLA y que dejó con la boca abierta a Adela Micha Hace unos días el conductor rompió en llanto durante su última aparición en el matutino de TV Azteca VER NOTA

Comparando su situación en el pasado, antes de que fuera contratado por el programa Chismorreo, Michelle Rubalcava comparó lo que supuestamente está viviendo el también cantante con lo que, según él, le hizo el presentador de El Minuto Que Cambió Mi Destino:

Valdés podría ya no tener trabajo en TV Azteca (Captura Instagram: @vengalaalegriatv)

“No está padre que vengan a ‘quitarte el taco de la boca’, que vengan a difamar, pero pues también está la versión de que estaba impuesto porque era amante de Alberto Ciurana, no lo sé, solo ellos sabrán”, finalizó.

Por su parte, Valdés dedicó unas palabras muy neutrales en su salida, aunque fue clara su molestia: “Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México [...] Voy a seguir en Azteca, solamente estoy fuera de Venga la Alegría”.

SEGUIR LEYENDO: