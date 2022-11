La ácida crítica de Roberto Madrazo contra AMLO por descalificar marcha a favor del INE

.@lopezobrador_ no puede ocultar el pavor que le tiene a la marcha del domingo.



Sus insultos lo confirman y, por cierto, me llenan de satisfacción.



No espero ser simpático a ningún tirano.



No vamos a permitir que AMLO se robe la elección presidencial.



Nos vemos en la marcha https://t.co/TFqWnxtFLX