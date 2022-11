Fredy “N”, sujeto que atacó a golpes a su hija en Tepoztlán, fue detenido por la Fiscalía

El video en el que un sujeto aparece golpeando a su hija indignó a la gente en redes sociales. (Video: Twitter/@MrElDiablo8)

Durante las últimas horas del domingo 6 de noviembre, las autoridades del estado de Morelos anunciaron la detención de Fredy “N”, el sujeto que apareció en un video ampliamente difundido en redes sociales en donde se le pudo ver agrediendo a golpes a una niña en las calles de Tepoztlán.

La grabación se hizo viral este mismo domingo en redes sociales, pues los múltiples golpes y patadas que el sujeto le dio a la menor de edad despertaron el coraje y la indignación de la población.

El material audiovisual captado por cámaras de videovigilancia muestra a Fredy “N” conversando con una mujer, quien va acompañada de una niña, cuya relación con ella no ha sido especificada.

En un momento, sin motivo aparente, Fredy “N” lanzó una patada a las piernas de la menor, quien se confirmó que es su hija biológica, lo que ocasionó que se cayera. Cuando logró levantarse, se mostró asustada y trató de alejarse de su agresor, quien no dudó en seguir con el ataque.

Las autoridades confirmaron que la niña a la que golpeó Fredy "N" es su hija biológica. (Fotos: Twitter/@Fiscalia_Mor/@MrElDiablo8)

Según lo que captaron las cámaras, el ahora detenido golpeó a la niña en al menos seis ocasiones, entre patadas y puñetazos, todo ante la vista de la mujer, quien no hizo nada para repeler las agresiones o proteger a la víctima. Debido a que las grabaciones no tenían audio, no ha sido posible establecer si estos actos ocurrieron durante una discusión o cuál fue la situación.

Por su presunta responsabilidad en el delito de agresión a menores, Fredy “N” fue detenido y trasladado al Ministerio Público Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía Metropolitana.

Gracias a las primeras indagatorias que integran la carpeta de investigación, la Fiscalía localizó a la madre de la menor, que no aparece en el video, quien ratificó que la niña a la que Fredy “N” golpeó es su propia hija.

Asimismo, se logró identificar al agresor como trabajador de una empresa de seguridad privada que brinda servicio en la colonia Delicias de Cuernavaca, lugar al que acudieron elementos policiales para capturarlo. Será en las próximas horas que el personal de la Fiscalía estatal determine su situación jurídica.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades especializadas en delitos contra niñas, niños y adolescentes. (Foto: Twitter/@Fiscalia_Mor)

En respuesta al indignante hecho, cientos de personas exigieron que en las investigaciones se contemple a la mujer que aparece en el video, a quien acusaron por permitir la golpiza, pues en ningún momento trató de resguardar a la menor. Hasta el cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad no han emitido pronunciamiento alguno respecto a las posibles indagatorias en contra de esta persona.

El alarmante ataque de Fredy “N” a su hija ocurrió en medio de los múltiples señalamientos en contra de la Fiscalía de Morelos por su actuación respecto al caso de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven que fue encontrada sin vida el pasado 2 de noviembre en la carretera México-Cuernavaca.

Ariadna, víctima de un presunto feminicidio, fue despedida la noche del jueves 3 de noviembre en una funeraria de la colonia Doctores, en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Las contradictorias declaraciones, así como las aparentes omisiones por parte de las autoridades encendieron rápidamente las alertas tanto de la familia de Ariadna como de la población. Los primeros estudios forenses realizados por la dependencia morelense sugirieron que la causa de muerte de la joven habría sido broncoaspiración etílica, por lo que el fiscal Uriel Carmona afirmó que no habría razones para sospechar de un hecho doloso.

Sin embargo, una nueva necropsia practicada por el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior encontró que el cuerpo de Ariadna, como ya había anticipado su familia, presentaba lesiones por golpes, por lo que se estableció que falleció por un trauma múltiple, tras lo cual se emitieron órdenes de aprehensión por el probable feminicidio en contra de Rautel Astudillo y Vanessa “N”, quien ya fue detenida.

Hago público que ha sido HACKEADA mi línea de teléfono personal y mi WHATSAPP, si reciben mensajes no apropiados les suplico informarme por llamada telefónica y hacer caso omiso del contenido. MUCHAS GRACIAS. — Uriel Carmona (@urielgandara) November 5, 2022

Cabe mencionar que en medio del escandaloso y preocupante caso, el fiscal Uriel Carmona anunció en Twitter que su número telefónico y su cuenta de WhatsApp fueron hackeadas. Después de ese anuncio, el funcionario no realizó ninguna publicación en sus redes sociales hasta la noche del domingo, cuando anunció la detención de Fredy “N”. Sin embargo, respecto al presunto feminicidio de Ariadna Fernanda no se ha pronunciado nuevamente.

Este hermetismo sobre el caso levantó sospechas y críticas entre la población, pues hubo quienes incluso exigieron su renuncia por las aparentes omisiones de la corporación a su cargo. “No ven , nos escuchan son una bola de ineptos”, “¿Alguien sabe si ya renuncio el fiscal de #Morelos @urielgandara? Su ineptitud contribuyó a que uno de los feminicidas de #Ariadna se encuentre prófugo” y “Ahora resulta todo es hackeo para lavarse las manos” fueron algunas críticas compartidas por la ciudadanía.

