Billie Eilish: fechas, sedes, precios y todo lo que tienes que saber sobre su visita a México en 2023

Billie Eilish regresará a México en 2023 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Con tan solo 20 años, Billie Eilish se ha consolidado como una de las jóvenes promesa de la música más populares y exitosas de los últimos años. Prueba de ello son los múltiples galardones que tanto ella como su hermano Finneas O’Connell han acumulado con su proyecto musical.

Billie Eilish, Blink-182 y The Killers: conoce todos los artistas que se presentarán en el Tecate Pa’l Norte Tras meses de espera por fin se reveló el cartel oficial del festival musical para su edición 2023 VER NOTA

Con un singular y original estilo, la innovadora propuesta musical de la joven estadounidense la ha llevado a presentarse en algunos de los escenarios más importantes alrededor del mundo y, aunque esta no es la primera vez que visita México, tras dos años de pandemia por el COVID-19 su regreso ya se perfila para ser uno de los más esperados por el público mexicano.

Es así como en días pasados a través de sus redes sociales Billie Eilish dio a conocer algunas de las ciudades a donde llevará su “Happier Than Ever, The World Tour” gira con la que promocionará su tercer álbum de estudio y que contempla shows en al menos tres estados de la República Mexicana.

Billie Eilish en el Foro Sol de la CDMX

Los joven estadounidense fomró parte del cartel oficial del Festival Corona Capital en 2019 (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La última vez que Billie Eilish se presentó en México corría el año 2019 cuando su nombre formó parte del cartel que anunciaba a los artistas que se presentarían en el aclamado festival Corona Capital.

Cuándo y dónde ver a Joaquín Sabina en México en 2023 Fue en 2020 cuando el cantautor español tuvo que alejarse de los escenarios debido a una grave caída que tuvo desde una altura de casi dos metros VER NOTA

Fue así como el Autódromo Hermanos Rodríguez fue el escenario en donde miles de fanáticos mexicanos disfrutaron de la energía y talento de la joven estadounidense, no obstante, para mayo de 2020 la intérprete de éxitos como Ocean Eyes o Bad Guy tenía previsto presentarse en el Palacio de los Deportes, show que tuvo que ser cancelado derivado de la pandemia de COVID-19.

Tras el agridulce sabor de boca dicho percance dejó para el público mexicano, Billie Eilish está lista para presentarse de nuevo en México con un show en solitario que promete ser inolvidable y es que la popular joven se presentará en el Foro Sol -uno de los recintos con mayor aforo de la capital mexicana- el próximo 29 de marzo de 2023.

Así fue la gran noche de Ángela Aguilar en el Zócalo de la CDMX “La Llorona” retumbó en la Plaza de la Constitución para celebrar una de las tradiciones más importantes de México VER NOTA

La preventa para tarjetahabientes de Citibanamex de boletos para el concierto de Billie Eilish en México será el próximo jueves 10 de noviembre, en tanto que la venta general se llevará a cabo un día después. Cabe mencionar que las y los fanáticos de la intérprete de Everything I Wanted podrán elegir entre ver a la joven estadounidense desde zona General A, B o Gradas. Los costos para su concierto en la Ciudad de México aún no han sido revelados.

Billie Eilish como headliner del festival Tecate Pa’l Norte

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023 (Foto: Twitter/@TecatePalNorte)

Aunque en anteriores ocasiones Billie Eilish se había limitado a visitar la Ciudad de México, el público mexicano enloqueció luego de que el pasado 3 de noviembre fuera revelado el line up oficial del aclamado Festival Tecate Pa’l Norte, en donde la intérprete de idontwannabeyouanymore figura como una de la headliners.

Es así como el “Happier Than Ever The World Tour” de Billie Eilish llegará al Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León el próximo viernes 31 de marzo.

Aunque algunas fases de venta de boletos para el Tecate Pa’l Norte ya dieron inicio, será el lunes 7 de noviembre cuando se abra la venta general de las entradas que oscilan entre los 3 mil y hasta los 5 mil pesos para el acceso al festival que durará desde el 31 de marzo y hasta el 2 de abril.

Billie Eilish en la perla tapatía

La joven estadounidense visitará también Guadalajara (Foto: Twitter / @billieeilish)

Como parte de su “Happier Than Ever The World Tour” y tras su presentación en Monterrey, Billie Eilish tiene previsto un show en Guadalajara, Jalisco, otra de las ciudades más importantes de México.

Será el próximo 2 de abril cuando la intérprete de bellyache se presentará en la Arena VFG, siendo ésta su última fecha contemplada en México para 2023. Los costos de los boletos para su concierto en la perla tapatía aún no son revelados, aunque la preventa para tarjetahabiente Citibanamex comenzará el jueves 10 de noviembre, mientras que la venta general se realizará un día después.

SEGUIR LEYENDO: