Billie Eilish, Blink-182 y The Killers: conoce todos los artistas que se presentarán en el Tecate Pa’l Norte

(Captura Instagram: @tectaepalnorte)

Las sorpresas para los amantes de los festivales musicales no paran, pues a tan solo unas semanas de terminar este 2022 se reveló el cartel oficial del Tecate Pa’l Norte, una evento que desde ya promete sorprender a todos los afortunados que logren adquirir sus entradas con artistas que van desde Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975 y 5 Seconds of Summer a icónicas agrupaciones nacionales como Café Tacvba y Panteón Rococó.

Tras varios meses de esperar por fin este jueves 03 de octubre se publicó el cartel oficial del Tecate Pa’l Norte edición 2023 que se llevará a cabo del 31 de marzo al 02 de abril. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de los grupos y cantantes del momento en un mismo lugar que en anteriores ocasiones ha desatado euforia entre los asistentes por el espectacular ambiente.

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023 (Foto: Twitter/@TecatePalNorte)

Información en proceso...

