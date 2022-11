Lidia Gabriela murió tras saltar de un taxi para huir de un conductor en Iztapalapa

La joven de 23 años se dirigía hacia el metro Constitución de 1917 (Foto: Facebook/diego.maldonado.144)

Lidia Gabriela murió después de aventarse a la calle desde un taxi en movimiento, el incidente ocurrió el pasado 1 de noviembre cerca de la estación de metro Constitución de 1917, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo expresado por su hermano en redes sociales, Lidia saltó del vehículo para huir, ya que el conductor habría tenido una actitud sospechosa y no la dejaba descender del auto, el modelo del vehículo habría sido un Nissan Versa en color blanco con rosa y rines negros.

A través de su cuenta de Facebook, Diego Maldonado explicó que Lidia Gabriela abordó el taxi en la colonia Las Peñas hacia las 17:00 horas, su destino -al que llegó entre 10 y 20 minutos después- era la estación Constitución de 1917, correspondiente a la línea 8 del metro.

Al notar que el conductor no reducía su velocidad para bajar, Lidia Gabriela escribió un mensaje a su novio y le dijo que el chofer del taxi había tomado una ruta desconocida, además de que le estaba cobrando “de más” por el servicio.

BUSCAN A TAXISTA. Responsable de la muerte de #LidiaGabriela al ser acosada y provocar que se arrojara del auto en movimiento en #Ermita, no se detuvo y se aventó golpeándose la cabeza, la @SSC_CDMX reportó por atropellamiento, familiares la reconocieron por la vestimenta. pic.twitter.com/6KKxzMfZgJ — Halcon (@HalconOnce) November 3, 2022

De acuerdo con lo expresado por el familiar de Lidia Gabriela, “el taxi no se quiso bajar y se arrancó ‘muy fuerte’ por el carril de alta velocidad”, ante esto, la joven “se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento”, al estrellarse su cabeza contra el pavimento, la mujer habría muerto de forma inmediata.

Cabe señalar que la publicación se realizó en un grupo de Facebook perteneciente a vecinos del metro Constitución de 1917. Por el momento no hay información sobre quién era el conductor del auto, solo se sabe que se habría dado a la fuga y no se detuvo cuando Lidia Gabriela cayó desde el automóvil, por lo que no ha sido identificado.

Diversas colectivas manifestaron inconformidad porque aún no se ha identificado al chofer del taxi (Foto: Twitter)

De acuerdo con diversos reportes, el cuerpo de la joven fue reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) por supuesto atropellamiento, más tarde los familiares de la joven de 23 años la reconocieron por su vestimenta. Aparentemente, las autoridades están buscando al chofer del taxi.

Este hecho indignó a muchas colectivas de mujeres organizadas y también a diversos grupos de feministas, pues recientemente se encontró el cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, una joven de aproximadamente 25 años de edad quien desapareció desde el pasado 30 de octubre. La mujer abordó un taxi antes de ser reportada como desaparecida.

“Dos mujeres que ya no llegaron a casa, y las autoridades no saben ni quién fue, pese a que presumen qué existen más de 80 mil cámaras del C5 en la ciudad”, escribió la colectiva Amor no es Violencia A.C en su página de Facebook.

El cuerpo de Ariadna Fernanda López fue encontrado después, pero ya había un reporte de desaparición tras subir a un taxi

De acuerdo a primeros reportes, el cuerpo de la víctima lo localizó un ciclista identificado como Ricardo, quien participó en una rodada desde Ciudad de México a Tepoztlán. Él iba acompañado de su amiga Mariana y decidieron detenerse sobre la carretera una vez pasaron la curva mejor conocida como La Pera.

Ariadna ya era buscada por sus familiares desde el día que sus allegados no volvieron a saber nada de ella, de acuerdo a las versiones que circulan en redes, la chica había salido a beber acompañada de sus amigos en la Ciudad de México al retirarse a sus casas ya muy tarde ella decidió abordar un taxi sola.

Presuntamente cuando fue encontrada sin vida ya estaba en estado avanzado de descomposición y presentaba marcas de golpes. Hasta el momento las autoridades del estado de Morelos no se han pronunciado al respecto y no existe ningún detenido por el feminicidio.

