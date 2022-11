“Me han olvidado”: Carlos Bonavides pidió a televisoras que lo contraten pues está desempleado

Foto: Getty Images

Durante los últimos meses, Carlos Bonavides ha tenido varias complicaciones de salud, pero el actor no ha perdido el optimismo que lo caracteriza. Sin embargo, Huicho Domínguez reveló que ha experimentado otro tipo de dificultades recientemente.

Y es que, fue durante una entrevista con Venga la Alegría, donde el artista que participó en varias telenovelas como El premio mayor destacó que su situación laboral no ha sido nada sencilla últimamente y lanzó un mensaje para solicitar oportunidades laborales.

“Pedir trabajo que es lo que necesito, yo necesito trabajo. Las telenovelas me han olvidado no sé por qué, las series, si puedo hacer muchos papeles”, mencionó un poco desanimado Carlos.

De igual manera, Bonavides resaltó que, a pesar de trabajar en el teatro, los ingresos que tiene no suelen ser suficientes para mantener a su familia, pero dentro de todo, destacó que comida no les falta.

“Vivimos muy modestamente, pero frijolitos no falta”, añadió.

¡Minutos antes de entrar a cirugía, Carlos Bonavides nos comparte en exclusiva que está enfrentando problemas por falta de trabajo! 😱📺 pic.twitter.com/9ZnVOrFDlz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 4, 2022

Respecto a sus problemas de salud y las ocasiones en las que tuvo que estar hospitalizado, el actor agradeció que esos gastos no tuvieron que correr por su cuenta.

“Bendito sea Dios tengo a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que me protege y todas estas intervenciones no me cuestan”, dijo.

Para el actor, la muerte no es algo que lo aterre, pues lo considera parte natural de la vida y uno de los procesos por el que todos debemos atravesar.

“La muerte es un paso hacia quien sabe donde, pero ¿miedo? quién dijo miedo, si para nacer morimos”, resaltó.

Carlos Bonavides (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

De igual manera, Bonavides retomó el tema del delicado estado de salud en el cual se encuentra Rebecca Jones y aprovechó para enviarle mensajes positivos a la actriz.

“Todos mis respetos para ella y el deseo de que pronto este con mucha salud, mucho trabajo”, comentó.

Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer que la artista fue internada debido a una emergencia de salud.

Carlos Bonavides participó en la primera temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

La noticia la dio a conocer Joanna Vega-Biestro en un enlace especial. Indicó que la famosa necesita donadores de sangre en el Hospital ABC de Observatorio, de Ciudad de México: “Se solicitan donadores de sangre de manera urgente para la actriz Rebecca Jones. En sus cuentas aún no se ha dado el aviso, sin embargo, sabemos por parte de su oficina que se encuentra muy delicada”, indicó.

Recientemente, la presentadora estelar de Ventaneando, Pati Chapoy, compartió mayores detalles sobre los motivos por los que la primera actriz habría ingresado de emergencia a un hospital e informó que la causa de su hospitalización fue una infección en los pulmones.

“Se le bajaron las defensas, pescó una infección en los pulmones y ella tomó la decisión de ir al hospital para ser atendida. Se reporta grave, pero estable”, mencionó la presentadora.

Para el mismo espacio de televisión, su publirrelacionista Danna Vázquez detalló lo motivos por los cuáles se ha solicitado con urgencia donaciones de sangre, a lo que notificó que es un requerimiento básico del hospital “tipo un intercambio”, por lo que aunque puede llegar a sonar como si se tratara de algo de gravedad, es una solicitud básica que se le hace a todo paciente que ingresa a dicho nosocomio.

