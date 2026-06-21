México

Con un sobre, una llamada en curso y fotografías de familiares: así fue extorsionado un hombre por presuntos miembros de La Unión Tepito

Las investigaciones refieren que la víctima fue amenazado por un sujeto que se identificó como integrante de este grupo criminal luego de que un adolescente le entregó los objetos

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Brazo extendido desde ventana de coche sujeta sobre amarillo. Joven en motocicleta se estira para tomarlo, con la boca abierta, otro hombre lo acompaña.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 16 años de edad fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión agravada en contra de dos hombres, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano en la capital.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que los hechos por los que se le investiga ocurrieron a principios de este mes de junio, cuando presuntamente se vio involucrado en la entrega de un sobre y un teléfono celular a un conductor en calles de la alcaldía Iztapalapa con el objetivo de que fuera intimidado por un sujeto, quien se identificó como integrante de La Unión Tepito.

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El esquema delictivo incluyó una intercepción armada en la que habría participado otro hombre. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 6 de junio, cuando dos hermanos que viajaban en un vehículo fueron interceptados por el adolescente y otro hombre, ambos armados y desplazándose en motocicleta.

Tanto el menor de edad como su acompañante los obligaron a recibir un sobre que contenía un teléfono celular con una llamada en curso. Al contestar, una voz masculina se identificó como integrante de “La Unión” y exigió 4 millones de pesos a cambio de no atentar contra su familia.

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Un sobre como herramienta de intimidación

Un hombre de gorra se asoma a la puerta abierta de un automóvil blanco y habla con el conductor. El conductor lo mira desde el interior. Al fondo, calle urbana con edificios coloridos.
Un hombre se asoma a la ventanilla de un automóvil para extorsionar al conductor en una calle concurrida de la Ciudad de México, donde se observan edificios coloridos y puestos de venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido del sobre reveló el nivel de seguimiento previo a las víctimas: además del teléfono, incluía fotografías impresas de su domicilio, negocios, vehículos y familiares. El material demostraba que los extorsionadores habían recabado información detallada antes del abordaje, lo que formaba parte del mecanismo de presión para garantizar el pago.

En los días siguientes al primer contacto, las víctimas continuaron recibiendo mensajes y llamadas intimidatorias. Fue entonces cuando presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México, específicamente el 9 de junio (tres días después de los hechos), lo que activó las diligencias ministeriales y periciales que sustentarían la posterior detención.

Así fue capturado el adolescente

Luego de recibir la denuncia, la Fiscalía de Ciudad de México implementó un operativo táctico de entrega vigilada, realizado el 16 de junio debido a que era la fecha acordada para la entrega del dinero exigido.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron en flagrancia al adolescente, quien portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Un hombre vestido con uniforme naranja se encuentra sentado con la cabeza gacha en una celda de prisión, visible a través de los barrotes, simbolizando el aislamiento y la pena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la audiencia del 18 de junio, el Ministerio Público presentó entrevistas, dictámenes periciales en balística y fotografía, y resultados de labores de seguimiento técnico e identificación de personas. Con ese cúmulo de pruebas, un juez especializado dictó la vinculación a proceso, impuso internamiento preventivo como medida cautelar y fijó 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

Capturan a “El Virus” en Hidalgo, exaliado de Los Malportados y ligado a homicidios en CDMX

Otra reciente detención fue la de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como líder de una célula delictiva con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco y considerado objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México.

Las indagatorias lo vinculan con un feminicidio y al menos cinco homicidios, además con delitos de extorsión, robo y narcomenudeo. De acuerdo con datos obtenidos, la célula que encabezaría se dedica principalmente al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio, con actividad en Azcapotzalco.

Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años : Foto: SSP
Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años : Foto: SSP

Su detención ocurrió tras labores de investigación y vigilancia por disparos de arma de fuego y homicidios en la zona poniente de la capital. Su ubicación se logró luego de que las autoridades identificaron que se trasladó al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en Hidalgo, donde fue arrestado.

De acuerdo con la información recabada, la organización de “El Virus” mantuvo durante años una alianza con “Los Malportados”, relación que después se rompió y derivó en una disputa por el control de actividades delictivas en la misma alcaldía. “Los Mal Portados” son señalados como ligados al Cártel Nuevo Imperio.

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