No es inmortal: el error que puede hacer morir a tu resistente lengua de suegra

La sansevieria se mantiene sana con iluminación brillante sin sol intenso, riegos espaciados, mezcla ligera y protección ante temperaturas menores de 10°C, además de revisar insectos y limpiar el follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra es famosa por su resistencia y facilidad de cuidado, lo que le ha valido la reputación de ser casi “inmortal” entre las plantas de interior.

Sin embargo, ciertos errores en el riego, la ubicación o el manejo pueden poner en riesgo su supervivencia, incluso para quienes tienen experiencia con plantas.

PUBLICIDAD

Identificar y evitar estas prácticas es fundamental para conservar saludable a esta especie, apreciada por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y su bajo mantenimiento.

La sansevieria se mantiene sana con iluminación brillante sin sol intenso, riegos espaciados, mezcla ligera y protección ante temperaturas menores de 10°C, además de revisar insectos y limpiar el follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué factores pueden matar a la planta lengua de suegra

La planta lengua de suegra, también conocida como sansevieria o “sword plant”, es resistente pero puede morir si se exponen ciertos factores. Los principales riesgos para esta especie son:

PUBLICIDAD

Exceso de riego: Es la causa más común de muerte. El exceso de agua provoca pudrición de raíces, ya que la sansevieria necesita que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar.

Falta de drenaje: Macetas sin orificios o sustratos pesados retienen agua y favorecen enfermedades fúngicas y pudrición.

Frío extremo: Aunque tolera cambios de temperatura, el frío por debajo de 10°C puede dañar sus tejidos y causar la muerte.

Exposición prolongada a la sombra: Aunque sobrevive en poca luz, la falta continua de luz indirecta debilita la planta, ralentiza su crecimiento y la vuelve más susceptible a plagas y enfermedades.

Plagas: Las cochinillas, ácaros y pulgones pueden debilitarla si no se controlan a tiempo.

Exceso de fertilizante: Demasiado abono puede quemar las raíces y dañar la planta.

Cortes o daños físicos: Golpes o cortes severos en las hojas pueden provocar infecciones si no se manejan adecuadamente.

Uso de agua con muchos minerales: El agua dura puede dejar residuos en el sustrato y las hojas, afectando su salud a largo plazo.

Mantener la lengua de suegra en un lugar con buena luz indirecta, riego moderado y sustrato bien drenado es clave para evitar estos problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos curiosos sobre la planta lengua de suegra

Aquí tienes algunos datos curiosos sobre la planta lengua de suegra:

Purifica el aire: La NASA la incluyó en su lista de plantas que ayudan a limpiar el aire interior, ya que puede absorber toxinas como formaldehído, benceno y xileno.

Produce oxígeno de noche: A diferencia de muchas plantas, la lengua de suegra realiza la fotosíntesis CAM, lo que le permite liberar oxígeno durante la noche, ideal para dormitorios.

Resistente a la sequía: Puede sobrevivir semanas sin agua gracias a sus hojas gruesas que almacenan humedad, por lo que es ideal para personas que olvidan regar sus plantas.

Tóxica para mascotas: Sus hojas contienen saponinas que pueden causar malestar en perros y gatos si las mastican.

Variedades llamativas: Existen diferentes tipos, algunas con bordes amarillos, otras con hojas cilíndricas o patrones moteados.

Símbolo de protección: En algunas culturas se le atribuyen propiedades para alejar la mala energía y se coloca cerca de entradas como “escudo” natural.

Longevidad: Puede vivir varios años en interior, creciendo lentamente y adaptándose a distintos espacios.

Una lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) con sus raras flores blancas se exhibe elegantemente en una maceta de terracota junto a una ventana soleada en un acogedor salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuidados que necesita una planta lengua de suegra

La planta lengua de suegra (sansevieria) es de bajo mantenimiento, pero requiere ciertos cuidados para mantenerse saludable y crecer bien. Estos son los principales puntos a considerar:

PUBLICIDAD

Riego moderado: Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco. En primavera y verano suele ser cada 10-15 días; en otoño e invierno, una vez al mes puede ser suficiente. Evita el exceso de agua para prevenir la pudrición de raíces.

Luz: Prefiere luz indirecta brillante, aunque se adapta a espacios con poca luz. No la expongas a sol directo intenso, ya que puede quemar sus hojas.

Sustrato y drenaje: Utiliza tierra ligera y bien drenada, como mezcla para cactus o suculentas. La maceta debe tener orificios de drenaje para evitar acumulación de agua.

Temperatura: Tolera bien las temperaturas cálidas, pero no debe exponerse a menos de 10°C. Protege la planta de corrientes de aire frío.

Abono: Aplica fertilizante para plantas de interior o suculentas solo en primavera y verano, cada 2-3 meses. No excedas la dosis recomendada.

Limpieza: Limpia ocasionalmente las hojas con un trapo húmedo para quitar polvo y permitir mejor respiración.

Plagas: Vigila la presencia de cochinillas, pulgones o ácaros. Si aparecen, retíralos manualmente o aplica un insecticida suave.

Trasplante: Cambia la planta de maceta cada 2-3 años o si las raíces llenan el recipiente.

Siguiendo estos cuidados, la lengua de suegra puede permanecer sana y decorativa durante muchos años.