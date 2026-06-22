No es inmortal: el error que puede hacer morir a tu resistente lengua de suegra

La lengua de suegra es famosa por su resistencia y facilidad de cuidado, lo que le ha valido la reputación de ser casi “inmortal” entre las plantas de interior.
Sin embargo, ciertos errores en el riego, la ubicación o el manejo pueden poner en riesgo su supervivencia, incluso para quienes tienen experiencia con plantas.
PUBLICIDAD
Identificar y evitar estas prácticas es fundamental para conservar saludable a esta especie, apreciada por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y su bajo mantenimiento.
Qué factores pueden matar a la planta lengua de suegra
La planta lengua de suegra, también conocida como sansevieria o “sword plant”, es resistente pero puede morir si se exponen ciertos factores. Los principales riesgos para esta especie son:
PUBLICIDAD
- Exceso de riego: Es la causa más común de muerte. El exceso de agua provoca pudrición de raíces, ya que la sansevieria necesita que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar.
- Falta de drenaje: Macetas sin orificios o sustratos pesados retienen agua y favorecen enfermedades fúngicas y pudrición.
- Frío extremo: Aunque tolera cambios de temperatura, el frío por debajo de 10°C puede dañar sus tejidos y causar la muerte.
- Exposición prolongada a la sombra: Aunque sobrevive en poca luz, la falta continua de luz indirecta debilita la planta, ralentiza su crecimiento y la vuelve más susceptible a plagas y enfermedades.
- Plagas: Las cochinillas, ácaros y pulgones pueden debilitarla si no se controlan a tiempo.
- Exceso de fertilizante: Demasiado abono puede quemar las raíces y dañar la planta.
- Cortes o daños físicos: Golpes o cortes severos en las hojas pueden provocar infecciones si no se manejan adecuadamente.
- Uso de agua con muchos minerales: El agua dura puede dejar residuos en el sustrato y las hojas, afectando su salud a largo plazo.
Datos curiosos sobre la planta lengua de suegra
Aquí tienes algunos datos curiosos sobre la planta lengua de suegra:
- Purifica el aire: La NASA la incluyó en su lista de plantas que ayudan a limpiar el aire interior, ya que puede absorber toxinas como formaldehído, benceno y xileno.
- Produce oxígeno de noche: A diferencia de muchas plantas, la lengua de suegra realiza la fotosíntesis CAM, lo que le permite liberar oxígeno durante la noche, ideal para dormitorios.
- Resistente a la sequía: Puede sobrevivir semanas sin agua gracias a sus hojas gruesas que almacenan humedad, por lo que es ideal para personas que olvidan regar sus plantas.
- Tóxica para mascotas: Sus hojas contienen saponinas que pueden causar malestar en perros y gatos si las mastican.
- Variedades llamativas: Existen diferentes tipos, algunas con bordes amarillos, otras con hojas cilíndricas o patrones moteados.
- Símbolo de protección: En algunas culturas se le atribuyen propiedades para alejar la mala energía y se coloca cerca de entradas como “escudo” natural.
- Longevidad: Puede vivir varios años en interior, creciendo lentamente y adaptándose a distintos espacios.
Cuáles son los cuidados que necesita una planta lengua de suegra
La planta lengua de suegra (sansevieria) es de bajo mantenimiento, pero requiere ciertos cuidados para mantenerse saludable y crecer bien. Estos son los principales puntos a considerar:
PUBLICIDAD
- Riego moderado: Riega solo cuando el sustrato esté completamente seco. En primavera y verano suele ser cada 10-15 días; en otoño e invierno, una vez al mes puede ser suficiente. Evita el exceso de agua para prevenir la pudrición de raíces.
- Luz: Prefiere luz indirecta brillante, aunque se adapta a espacios con poca luz. No la expongas a sol directo intenso, ya que puede quemar sus hojas.
- Sustrato y drenaje: Utiliza tierra ligera y bien drenada, como mezcla para cactus o suculentas. La maceta debe tener orificios de drenaje para evitar acumulación de agua.
- Temperatura: Tolera bien las temperaturas cálidas, pero no debe exponerse a menos de 10°C. Protege la planta de corrientes de aire frío.
- Abono: Aplica fertilizante para plantas de interior o suculentas solo en primavera y verano, cada 2-3 meses. No excedas la dosis recomendada.
- Limpieza: Limpia ocasionalmente las hojas con un trapo húmedo para quitar polvo y permitir mejor respiración.
- Plagas: Vigila la presencia de cochinillas, pulgones o ácaros. Si aparecen, retíralos manualmente o aplica un insecticida suave.
- Trasplante: Cambia la planta de maceta cada 2-3 años o si las raíces llenan el recipiente.
Siguiendo estos cuidados, la lengua de suegra puede permanecer sana y decorativa durante muchos años.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD