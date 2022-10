Carlos Bonavides se someterá a operación de próstata tras presentar una infección

Foto: Cuartoscuro

Tras fingir un infarto en televisión, Carlos Bonavides reapareció ante las cámaras para confesar que deberá someterse a una intervención quirúrgica tras sufrir una infección en la próstata.

Fue durante un reciente encuentro con los medios transmitido por Chismorreo, donde el actor que dio vida al personaje de Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor dio más informes respecto a su estado de salud actual y señaló que después de la broma en donde se desvaneció en vivo, su credibilidad ante cuestiones de salud se vio afectada.

“Estuve cinco días con una infección en la próstata nomás que no quise decir nada porque ya era mucho pendiente, pensaban que era cotorreo”, comenzó a decir.

Asimismo, el famoso apuntó que actualmente trae una sonda la cual le resultó bastante incómoda los primeros días, pero ahondó en que poco a poco se fue acostumbrado.

“En la puesta de la sonda, la Santa Inquisición se queda en pañales”, dijo mientras se levantaba un poco el pantalón y mostraba una bolsa que estaba conectada a una parte de su cuerpo.

Carlos Bonavides presentó una infección en la próstata | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/6e0UpzDpRE — Chismorreo (@ChismorreoTv) October 25, 2022

Debido a su estado actual de salud, Bonavides señaló que acudiría a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con la finalidad de poder posponer unos días sus compromisos laborales.

“Hoy voy a ir a la ANDA para que me digan, como tengo el miércoles teatro en el Insurgentes y el sábado un compromiso, voy a pedir que me prorroguen una semana”, añadió.

De igual manera, Huicho Domínguez, aseguró que ya se realizó todos los procedimientos preoperatorios y apuntó que no hay mayor tema con esa situación.

“Salí perfectamente bien de mi corazón, de todo; sólo tengo un riñón (...), si no me dicen que no (a la prórroga), me opero”, comentó.

Cabe señalar que el pasado 27 de julio, Carlos Bonavides fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México por tener algunas complicaciones de salud.

Carlos Bonavides rompió en llanto ante la ausencia de Laura Bozzo. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

De acuerdo con su esposa, Yodi Marcos, el actor permaneció bajo observación tras la detección de una bacteria, pues debido a que sólo cuenta con un riñón, la situación podría complicarse.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó durante un encuentro con medios de comunicación.

Aunque la pareja de Carlos no aclaró cuál es el padecimiento específico del actor, apuntó que el artista llegó con un cuadro de deshidratación, pero que contaba con la atención médica necesaria.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada (el doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”. dijo ante las cámaras de los reporteros.

Fue en 2018 cuando se dio a conocer que Carlos Bonavides tuvo que someterse a una extirpación de riñón, después de que su órgano fuera invadido por un tumor.

