Selena Gómez conmocionó con una cruda reflexión sobre la bipolaridad: “No tenía el control de lo que sentía”

Documental sobre la vida y obra de la cantante (foto: Captura de pantalla/ apple+)

A lo largo de los años, Selena Gómez se ha consolidado como una de las actrices y cantantes más aclamadas en Hollywood, sin embargo, tras el estreno de su nuevo documental llamado My mind & me, la famosa abrió al público una faceta poco conocida de ella y que sorprendió a todo el mundo.

Fue durante este 4 de noviembre cuando se lanzó este proyecto a través de Apple+ y las reacciones por parte de los seguidores de la famosa no se hiceron esperar debido a las fuertes declaraciones que hizo a lo largo de este metraje.

Así, durante una entrevista que la artista de éxitos como Same old love, Ice cream o Love you like a love song tuvo con Rolling Stone no sólo habló de lo difícil que fue para ella sacar a la luz este trabajo, sino también reveló algunos de los procesos que vivió durante los años en que fue grabado.

Selena Gomez attends a premiere screening of the documentary "Selena Gomez: My Mind & Me" at AFI Fest opening night in Los Angeles, California, U.S., November 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

“Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”, dijo para dicha revista.

En este sentido, Selena relató que en aquella época llegaba a tener episodios de manía en donde sentía la necesidad de comprarle regalos a todos sus conocidos, después pasaba por periodos de depresión y se sentía sola dentro de la industria del entretenimiento.

Con todo esto, para 2018, la joven actriz de Los hechiceros de Waverly Place tuvo un fuerte episodio de psicosis que la llevó a un centro de tratamiento, donde después de varios meses le fue finalmente diagnosticado el trastorno bipolar.

Sin embargo, el camino de Selena no ha sido nada sencillo, pues tras coenzar a recibir medicamento, este no le hacía bien y, cuando encontró a otro psiquiatra, este le dijo que le habían recetado más medicinas de las que requería.

“Él realmente me guió. Pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo (a) aceptar que era bipolar, pero (b) aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, añadió.

Documental sobre la vida y obra de la cantante

Al tratar estos temas tan personales en su documental, una de las enrucijadas de Selena Gómez era descifrar si era adecuado mostrarse de esta forma ante el mundo, sin embargo, mencionó que tras la primera proyección de prueba que se hizo, el público se sintió identificado y ella se percató que lanzarlo públicamente podría ser por un bien mayor.

“Conozco personas que han sentido esas cosas que no saben qué hacer. Y solo quiero que eso sea normal (...) me enorgullece que en realidad estoy hablando de cosas que importan, no sentada aquí solo hablando de mi marca y ‘Me veo genial, y tengo esto y esto’. Ya hay suficiente de eso”, sentenció.

Selena Gomez attends the Academy Museum of Motion Pictures Gala in Los Angeles, California, U.S. October 15, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La artista de 30 años reflexionó sobre su vida, sobre su enfermedad autoinmune y también sobre las expectativas que llegaba a tener de más joven. Sin embargo, se mostró optimista hacia el presente y recalcó la importancia de sólo aceptar lo que se va presentando en la vida.

“Me recuerdo a mí misma que no estaría aquí si no fuera por el brote psicótico, si no fuera por mi lupus, si no fuera por mi diagnóstico. Creo que probablemente sería otra entidad molesta que solo quiere usar ropa bonita todo el tiempo. Estoy deprimida pensando en quién sería. A veces me gusta subirme al auto y poner a todo volumen esa canción donde Adele canta ‘Espero aprender a superarme’. Y yo digo, ‘Sí, la vida real está sucediendo. La vida real está sucediendo’”, remarcó.

SEGUIR LEYENDO