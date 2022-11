Acusaron a Samuel García de extorsión política y él anunció viaje a Egipto

Samuel García de viaje en Qatar en 2019 (Foto: Samuel García)

El gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, fue señalado por más de una decena de presidentes municipales de detener fondos, tanto del gobierno federal -como del estatal-, correspondientes a las demarcaciones.

En tanto, pese a las acusaciones de diversos alcaldes, así como por la reciente polémica sobre el nombramiento del nuevo fiscal del estado, Samuel García anunció que hará un viaje a Egipto con su “compadre” Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario regiomontano compartió —entre varias decenas de stories— que el próximo sábado viajará al país del norte de África para ser parte de la Cumbre Climática COP 27.

“Ya tenemos todo listo para irnos al COP27 de Egipto a representar a varios gobiernos estatales, va mi compadre Colosio, alcalde de Monterrey”, reveló el exsenador de 34 años, militante de Movimiento Ciudadano.

Además, aprovechó para dar a conocer una nueva ruta aérea en el estado que gobierna, la cual estrenará el próximo sábado como parte de su viaje: “Me acabo de enterar de una muy buena noticia, que en Nuevo León —que es el mejor estado de México—, ya tenemos otro vuelo directo a New York con American Airlines. Me va a tocar estrenarlo; sábado 6 de la mañana, Monterrey-New York, vía American Airlines, ¡ánimo!”.

En ese sentido, el mandatario se reunió el pasado 1° de noviembre con el embajador de Egipto en México, Khaled Abdelrahman Shamaa, con quien platicó sobre las acciones y estrategias que Nuevo León podrá llevar a la cumbre.

Entre tanto, el gobernador no se pronunció sobre las acusaciones de 11 alcaldes del estado, quienes lo denunciaron por retener recursos a los municipios. Fue el presidente municipal de Apodaca, César Garza Villarreal, quien acusó una extorsión. “Nunca se había visto esta extorsión y presión política, pero no seremos rehenes, no seremos víctimas”.

Cesar Garza dice que alcaldes no son empleados del gobernador @samuel_garcias pic.twitter.com/BwZBICZVFf — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 3, 2022

Fue este jueves que los regentes locales se reunieron en un restaurante de Monterrey para arremeter contra García Sepúlveda, en el marco del fresco enfrentamiento entre Congreso local y el Ejecutivo por la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que, luego de la renuncia del anterior fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, el puesto quedó vacante y una de las personas que se registró en la convocatoria para ocupar el cargo fue Adrián de la Garza Santos, quien rivalizó con Samuel por la gubernatura de la entidad el año pasado.

Sin embargo, no sólo fue su rival político, sino que —de acuerdo con García— lo atacó a él y a su familia, así como a Colosio Riojas, tras derrotarlo en la elección, además de que levantó falsas acusaciones sobre nexos de su familia con el narcotráfico.

“Más allá de la convocatoria, nomás pónganse en mi lugar, a plata pura: cómo se atreven, por simple lógica, a ponerme a mi ex rival enfrente (…) Cómo me van a poner a mi rival, que se metió con mi familia, la de Colosio, los videos, los hackeos y que me diga el Congreso: ‘Compadre, pues te toca jalar con él’”, recriminó.

Samuel García se negó a que Adrián de la Garza sea el nuevo fiscal de Nuevo León (Foto: Facebook/Samuel García)

Por su parte, el coordinador del PAN en el Congreso estatal, Carlos de la Fuente, se lanzó contra García por “no respetar los procesos”. “Creo que utilizar la chequera del Ejecutivo, ni para comprar Diputados, ni para extorsionar, porque si lo que hoy manifiestan los alcaldes es una realidad, es un tipo de extorsión”.

Los regentes demandantes fueron los titulares de Guadalupe, San Nicolás, Agualeguas, General Bravo, Santiago, Cadereyta, Montemorelos, Higueras y Bravo, así como Apodaca. César Garza, alcalde de Apocada, afirmó que no son empleados del gobierno.

“El gobierno del Estado debe asumir que los diputados de oposición no son empleados del gobierno, que los alcaldes no somos empleados del gobierno”, acusó Garza y pidió al emecista entregar los recursos del Ramo 33 (para temas de infraestructura y seguridad) antes de la fecha límite (7 de noviembre) o abandonarán la Mesa de Coordinación Metropolitana.

