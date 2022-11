Qué hacía Santiago Creel en compañía de Luis Donaldo Colosio en Nuevo León

Santiago Creel en compañía de Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave. (FOTO: Twiiter/@SantiagoCreelM)

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel visitó una vez más la ciudad de Nuevo León, en esta ocasión se encontró a lado del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas y el diputado federal Agustín Basave, quienes mantuvieron una plática privada. En dicha reunión los funcionarios hablaron acerca del futuro del país y de algunos temas relacionados con la reforma electoral, así como la permanencia de la guardia nacional.

A través de redes sociales, el diputado panista compartió una fotografía donde se observó al trio estar en un restaurante de la entidad. En su publicación agradeció la asistencia de sus compañeros y mencionó que fue un placer compartir la “visión de futuro” con los servidores públicos, pues “la verdadera democracia se practica con el dialogo y el intercambio de ideas”.

“La verdadera democracia se practica con el diálogo y el intercambio de ideas. Me dio mucho gusto platicar y compartir visión de futuro con el Alcalde de Monterrey, Colosio Rojas y con mi compañero diputado Agustín Basave”, escribió Creel en sus redes sociales.

La verdadera democracia se practica con el diálogo y el intercambio de ideas. Me dio mucho gusto platicar y compartir visión de futuro con el Alcalde de Monterrey @colosioriojas y con mi compañero diputado @AgustinBasave. pic.twitter.com/OjgzyqkCpf — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) November 2, 2022

Al finalizar el encuentro, el presidente del Congreso de la Unión mencionó a los medios de comunicación que la reunión estuvo motivada por su muto acuerdo en los temas de la reforma electoral, la permanencia de la Guardia Nacional hasta el 2028, así como en otros asuntos. Enfatizó que además de ser compañeros de trabajo, también son viejos amigos. Sin embargo, ninguno de los dos asistentes de la reunión comentó algo al respecto.

“Hay una coincidencia en esto (reforma electoral), no hablamos de fechas, no hablamos de movilización, eso a mí me va a tocar el próximo domingo en la Ciudad de México, ahí voy a estar en la marcha, y por supuesto buscando que el INE no se toque”, expresó el funcionario.

El panista repartió panfletos con los cuales buscará que la ciudadanía se informe sobre la reforma electoral (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

Cabe señalar que en ambas iniciativas, Santiago Creel está en contra, pues considera que con la reforma electoral Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende “centralizar y controlar todo”. En cuanto a la permanencia de los elementos de la Guardia Nacional en las calles hasta el 2028, el diputado expresó que dicha iniciativa provocará el desastre en la estrategia de seguridad publica.

“En vez de cuidar y defender a las Fuerzas Armadas, las están orillando asumir una responsabilidad que no les corresponde y que, además, las están obligando a hacer de manera inconstitucional, y que eso va traer consecuencias muy graves hacia el futuro”, mencionó el funcionario durante una conferencia de prensa el pasado cinco de octubre.

A pesar de que en la reunión con Colosio y Basave no se discutiera alguna movilización a favor de la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), en publicaciones posteriores el ex secretario de gobernación compartió que realizará una gira nacional para defender al organismo y esta empezara en el estado de Nuevo León junto con los demás cuadros de sus partido.

De acuerdo con los datos compartidos por el diputado federal Héctor Castillo, las movilizaciones en Nuevo León se realizaran el próximo domingo 13 de noviembre a las 10:30 horas, la manifestación partirá desde 5 de mayo y Zaragoza en el centro de Monterrey.

Mi compañero diputado federal, @SantiagoCreelM, nos acompañó esta tarde, a las calles para hacer un llamado a la sociedad a manifestarse en contra de la #ReformaElectoral, este próximo 13 de noviembre, a las 10:30 a.m. partiendo de 5 de Mayo y Zaragoza en el Centro de Monterrey. pic.twitter.com/iDgh4uwmwa — Héctor Castillo (@_CastilloHector) November 2, 2022

Así mismo, en publicaciones posteriores, el presidente del Congreso de la Unión expresó que la reforma electoral son “mentiras de Morena” y que los motivos del partido para continuar con la legislación son:

-La manipulación del INE por parte del gobierno.

-Para contar con consejeros sin especialización y que estén alineados al partido.

Que Morena no te engañe con sus mentiras sobre la #DeformaElectoral.

Vamos a defender nuestra democracia.#ElINENoSeToca https://t.co/UAGwhEkCAd pic.twitter.com/rQyuMgbuni — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) November 3, 2022

-Centralizar las elecciones como en los años 80′s.

-Desaparecer las voces de las minorías al disminuir la cantidad de diputados plurinominales.

-Tener propaganda gubernamental mientras suceden los procesos electorales.

