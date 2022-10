Manelyk González aseguró que no se dejará de Carlos Speitzer después de que la corrió del foro de “Hoy”

Foto: Getty Images

Demostrando porqué es considerada la “reina de los reality shows” en México, Manelyk González protagonizó un escandaloso momento en vivo en el matutino Hoy, luego de que se diera a conocer que Carlos Speitzer le solicitó que abandonara el foro donde se graba el programa, después de que en meses anteriores formaron una supuesta “gran amistad” y dupla de baile.

Como parte del segmento “Las Estrellas Bailan en Hoy” con su formato “Campeón de Campeones” -estilo All Star-, la que en algún momento fuera una de las parejas favoritas de concursantes ahora han demostrado ser todo menos amigos, pues en el regreso de los dos a Televisa, las cosas no han pintado nada ya que los conflictos y roces han ido escalando conforme avanza la competencia, teniendo un nuevo gran episodio en esta historia.

En la emisión del martes 25 de octubre, previo a su ejecución de baile a lado de su nuevo compañero -aunque no tan desconocido ya que trabajaron juntos en 7 temporadas de Acapulco Shore- Luis Caballero Potro, Galilea Montijo solicitó a la producción que mostrara todo lo que había pasado un día antes en los ensayos generales, videoclip que no favoreció al actor.

¡En exclusiva @manelyk_oficial asegura que no se dejará de nadie! Revela que @cspeitzer la corrió del foro y hasta dejó de seguirla 😱 #LasEstrellasBailanEnHoy #CampeónDeCampeones pic.twitter.com/KNH6f6iHMr — Programa Hoy (@programa_hoy) October 25, 2022

En ellos se puede notar que el hermano de Alejandro Speitzer le pidió a Manelyk que se retirara del foro, pues no lo dejaba ensayar y su coreografía “era muy secreta” y no quería “ser copiada”. Sumando a ello, después Carlos también le reclamó a González que no tendría que estar ahí bajo una serie de argumentos que para la audiencia, el jurado y el resto del equipo le parecieron “absurdas”.

De frente y dura como siempre ha resultado ser la reina del reality show en México, aseguró frente a las cámaras de Las Estrellas que no se dejará de él o alguien que intente meterse con ella de la manera que sea, pues es bien conocido que Manelyk suele tener roces de manera frecuente con todo tipo de personas, por lo que a través de los años ha comenzado a defenderse, aún cuando se trata de otros famosos.

Este polémico momento terminó opacando por completo su presentación de baile o incluso los ácidos comentarios que la juez Ema Pulido suele hacerle a González. Por lo que en redes sociales, más de uno tachó al actor de “estar ardido” porque ella no quiso tener una relación sentimental con él, como se rumoreó desde que eran pareja de baile en la temporada pasada.

“Carlos todo ardido porque Mane nunca lo peló y ahora menos lo hará”. “Ay Carlos, no te das cuenta que gracias a ella te ubicamos ahora un poquito, o en todo caso a tu hermano, pero no te equivoques, los pajaritos somos tan fuertes que ve cómo terminó Jawy, regresando a MTV con la cola entre las patas”. “Absurdos los argumentos para correrla pero aún así me da gusto que tengas tus minutos a cámara, por que a ti si te hacen falta y a ella no”. “De ardidos tirarle a la chica que te hizo el feo”, escribieron fans.

El motivo por el que Carlos Speitzer dejó de seguir a Manelyk en redes sociales

Hace solo una semana atrás, durante una breve entrevista que le hicieron en el programa para cuestionarla sobre Carlos -con su característica forma de ser- Manelyk hizo un comentario que lastimó los sentimientos del que era su “amigo”.

“Ah, el hermano de Alex (Speitzer)”, se limitó a decir Mane. Tras la declaración, él no se limitó a tomar “medidas” en el asunto:

Carlos Speitzer y Mane durante su temporada juntos resultaron ser "buenos amigos" (Foto: captura de Instagram/@programahoy)

“Todo lo que pasó con Mane siempre ella y yo lo dijimos: somos pareja de baile, nos llevábamos bien, fuimos muy buenos amigos. Yo fui lindo con ella, ella fue linda conmigo en su momento. Hacíamos cosas padrísimas, hicimos cosas padrísimas y para mí fue un comentario muy desafortunado de su parte que raya en lo personal, el denostar y de pronto, no darle verdad a mi carrera con un comentario que fue fuera de lugar”, externó Carlos en Instagram.

