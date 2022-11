Abraham Mateo confesó estar enamorado de Belinda tras colaborar con ella: “Me incluyo en el saco”

(Fotos: Instagram)

Belinda una vez más está en el ojo público y no sólo por la efusión que causó en redes después de que circulara un video en donde se autoproclamó la Reina de los Amarres, sino que, en esta ocasión, uno de sus recientes colaboradores musicales confesó que no pudo evitar enamorarse de ella tras trabajar juntos.

Se trata de Abraham Mateo, con quien la intérprete de éxitos como Luz sin gravedad, Egoísta o Muriendo Lento recientemente estrenó un nuevo sencillo titulado Me encantaría. Ante esto, el español no sintió pena al confesar durante una entrevista con Ventaneando que también forma parte de la lista que tiene a Christian Nodal o Lupillo Rivera, los cuales no se pudieron resistir a los encantos de la famosa.

“Me incluyo en el saco, digo que quién no se puede enamorar de Belinda, me incluyo también”, dijo sin más preámbulos.

En este sentido, el cantante reveló algunos de los motivos por os cuales quedó tan encandilado de la también actriz y señaló que estaría dispuesto a volver a hacer una colaboración con ella.

“Es una chica guapísima y además su personalidad hace verla todavía más guapa y ha quedado claro en ese video que ella te envuelve y tiene una personalidad que te enamora. Yo la experiencia de trabajar con Belinda la repetiría mil veces”, mencionó emocionado.

Abraham comentó que él conoció a Belinda hace mucho tiempo por cuestiones laborales. Asimismo ahondó en que durante el rodaje del video oficial de Me encantaría no pudo evitar sorprenderse con la creatividad de la artista.

“Nosotros conectamos por primera vez como cuando hace cinco años tuve la oportunidad de producirle una canción a ella (...) a ella se le ocurrió la idea de ser un maniquí en el video y a mí me pareció un poco arriesgado, porque no había hecho un videoclip así, pero realmente me encantó”, recalcó.

Cabe recordar que fue hace unas semanas cuando Belinda sorprendió a sus fans tras estrenar la nueva canción que hizo en colaboración de Abraham Mateo.

Y es que, durante el clip que hasta la fecha ya cuenta con más de un millón de visualizaciones, no sólo se puede escuchar una pegajosa letra y ritmos, sino que la ex coach de La Voz México apareció completamente sin cabello para interpretar a un maniquí en la historia.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos aplaudieron la astucia de la cantante por esta intrépida idea que se le ocurrió.

“AM y B Sigan en lo suyo. Eso me encanta de ustedes, Arriesgados, valientes y resistentes. Siempre nadando contra la corriente. Ofreciendo lo diferente y lo arriesgado. Van contra viento y marea, el hate y contra el tiempo. Ustedes, han logrado un éxito increíble desde niños . Ahora se renuevan y comienzan otra vez . En esta era del mundo musical .. Luchando como siempre Eso me hace admirarlos cada vez más como músicos tenaces y disciplinados. Los amo bbs, sigan ofreciendo lo diferente que eso en el futuro será un punto de referencia para otros géneros. Está canción es el ejemplo de un buen trabajo, audiovisual ..pero poco valorado. Los quiero y sigan luchando”, es uno de los comentarios que apareció en YouTube.

