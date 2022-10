Niurka arremetió contra Belinda tras proclamarse la ‘Reina de los amarres’ y dijo que aún está “muy verdecita”

(Fotos: Instagram)

Tras su ruptura con Christian Nodal y mantener silencio respecto a las polémicas declaraciones que el cantante de regional mexicano ha lanzado en esos meses, Belinda regresó el pasado 11 de octubre a los escenarios de Jalisco para retomar su carrera musical y, para sorpresa de sus fans, la intérprete que vivió en España durante un periodo, proyectó un vido en donde se burló de las controversias amorosas en las que ha estado involucrada y se autoproclamó la Reina de los amarres.

Y es que, algo por lo que se ha hecho popular la cantante de éxitos como La niña de la escuela, Amor a primera vista o Luz sin gravedad es porque varios de sus novios, incluido Nodal o Lupillo Rivera se han tatuado en su honor durante el tiempo en que mantuvieron una relación romántica.

Ante esto, en el concierto que recientemente dio la joven actriz de Bienvenidos al Edén, apareció la siguiente leyenda: “Patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado, amén”.

Las reacciones del público y de los usuarios de redes sociales que rápidamente viralizaron el video no se hicieron esperar y Niurka fue una de las artistas quien no dudó en dar su opinión al respecto. Sin embargo, la controversial cubana arremetió contra Belinda.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por Venga la Alegría donde la ex participante de La Casa de los famosos 2 tachó de inmadura a la artista.

“Todavía Belinda tiene mucho que aprender, sobre todo que no hubiera dicho eso porque es una pendej*, mami, acabas de decir una mamad* y de esas palabras que al rato pueden ser en tu contra”, arremetió.

De igual manera, la cubana ahondó en que aparentemente a Belinda aún le faltaba mucho camino por recorrer y señaló que cuando dejara de dar tantas opiniones podría ser un símbolo de su crecimiento personal.

“Está muy verdecita porque comenta muchas pendejad*s una detrás de la otra, cuando ella deje de cometer pendejad*s entonces nos daremos cuenta que está madurando”, añadió.

Cabe señalar que Niurka practica la religión de la santería, por lo que también aprovechó el momento para reflexionar un poco sobre los amarres y las implicaciones que aparentemente tienen este tipo de rituales.

“Sí funcionan (los amarres) cuando están bien hechos, correctamente, pero también como todo en esta vida trae sus consecuencias y si precio a pagar. Yo no amarro a ningún hombre, porque luego cuando me lo quiero quitar me cuesta mucho trabajo y como no quiero que nadie se tatúe nada de mí en su cuerpo, pues tampoco”, dijo.

¡Niurka Marcos opina sobre la oración que Belinda incluyó en su concierto donde se menciona que es la reina de los amarres! 😱📺 #VLA #QuieroCantarSentencia pic.twitter.com/sgfCSeFyxV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 13, 2022

Niurka contra Cynthia Klitbo

Durante el mismo encuentro con los medios, Niurka habló de Cynthia Klitbo, quien al enterarse del compromiso entre la vedette y su exnovio Juan Vidal rompió en llanto.

Fue la peor actuación que hizo (Cynthia Klitbo), no mam*s, con la buena actriz que es parece mentira”, expresó Niurka sin ningún remordimiento.

Los dimes y diretes entre ambas famosas han permanecido durante varios meses, ello después de que Klitbo le advirtiera a la cubana que Juan Vidal era un vividor. A esto, Niurka no ha dejado de defender a su pareja y, por ende, se vio envuelta en una serie declaraciones con su compañera de industria.

