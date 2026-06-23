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Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,91 pesos mexicanos, registrando una variación positiva de 0,14% respecto al precio de cierre anterior de 19,88 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,32%, mientras que a nivel interanual presenta una caída del 8,25%.

El euro se ha apreciado frente al peso mexicano durante los últimos dos días, mostrando una tendencia positiva en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 2,57%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,63%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad.

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