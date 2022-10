Entre lágrimas y muestras de cariño, Talina Fernández fue eliminada de MasterChef Celebrity

La célebre periodista y conductora le dijo adiós a la cocina de MasterChef Celebrity con una emotiva despedida. (Captura: Youtube/MasterChef México)

MasterChef Celebrity México vivió uno de sus momentos más conmovedores y llenos de emociones cuando se anunció que Talina Fernández fue la eliminada del episodio número 11 de esta segunda temporada.

Durante el programa especial de Día de Muertos, la célebre periodista y conductora le dijo adiós a la cocina más famosa de México en medio de abrazos, aplausos y otras muestras de cariño tanto de sus compañeros como de la y los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne.

Y es que su salida conmocionó a todos los participantes del concurso, quienes confesaron haberle tomado un gran cariño a la comunicadora, así como los deseos que tenían de que no fuera expulsada nunca.

“Si de alguien me encariñé fue de esa ser humana”, admitió el comediante Ricardo Peralta, mientras que Lorena Herrera reconoció que “Era la única que digo ‘no quiero que se vaya nunca’”.

La noticia conmovió a todos los participantes, quienes expresaron su cariño a "La dama del buen decir". (Captura: Youtube/MasterChef México)

Por su parte, La dama del buen decir recibió la noticia de buena manera e incluso mencionó que ya lo había anticipado. “Tomaron una buena decisión. Todos los que están en el programa, todos y cada uno de ellos son mejores que yo”, externó Fernández antes de agradecer a sus compañeros por todos los aprendizajes y grandes momentos que vivió en el reality.

“Yo no me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí una ambición más en mi vida. Que Dios me los bendiga a todos. [El programa] me dejó muchos amigos nuevos, me dejó un cansancio que a ver cómo me lo quito”, dijo Talina Fernández de manera previa a abandonar la cocina.

Te voy a extrañar muchísimo mi @talinatvoficial a partir de hoy @MasterChefMx será completamente diferente.

Gracias por tu generosidad de compartirnos tus experiencias y sobre todo tu GRAN sentido del humor!TQM — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) October 31, 2022

El reto que Talina Fernández no logró superar

En esta ocasión, dado que fue un episodio dedicado a la celebración del Día de Muertos, el reto de eliminación consistió en preparar pan de muerto, uno de los platillos más icónicos de la cultura mexicana para estas fechas.

Para esta etapa del programa, las y los concursantes recibieron una master class de la chef Elena Lugo, una reconocida representante de la gastronomía de nuestro país, quien los llevó paso a paso en la elaboración del pan de muerto.

"La dama del buen decir" tuvo varias dificultades a lo largo del proceso. (Captura: Youtube/MasterChef México)

Desde los primeros momentos de la clase, Talina Fernández tuvo algunos problemas a la hora de utilizar la batidora. Asimismo, como destacaron sus compañeros, sus dificultades auditivas le impedían escuchar de manera adecuada las instrucciones de la chef Lugo.

Y a pesar del apoyo que recibió en algunos instantes por parte de sus compañeros, su receta no salió como se esperaba, ya que el exceso de harina provocó que su pan de muerto no alcanzara un volumen similar al de los demás.

Tras recibir las críticas del panel de jueces, Talina Fernández bromeó acerca de la dificultad que representa hacer este tradicional alimento.

“Es muy complicado, hay que darle tiempo de espera pa’ que esponje, pa’ que la levadura bla bla, no bueno, mejor me hago un vestido de noche”.

Los mejores memes que dejó este capítulo

Como ocurre al finalizar cada episodio, las y los espectadores compartieron sus opiniones a través de las redes sociales, así como memes y bromas sobre las emociones que vivieron a lo largo de la emisión.

Inevitablemente, la salida de Talina Fernández fue uno de los temas más referidos por la gente, pues gran parte del público se había encariñado con la célebre periodista y conductora.

Me regresan a Talina y me sacan a Nadia pero yaaaaa #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Z0RZkCnu3C — Edu (@Edu97387877) October 31, 2022

A Talina no mis vidas hermosas, esa mujer es la luz de #MasterChefCelebrity#MasterChefCelebritymx

México llora por tu salida mamacita chula. 😭 pic.twitter.com/UgmEFxvkOv — La Pretty Woman del Parque (@FatEtienne) October 31, 2022

Gente, aún no supero que salió mi querida Talina, no merecías salir reina #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/wgA0sP8ORw — Jɑz🦇 (@LittleLightJ_) October 31, 2022

La neta hubieran dejado a TaliGOD Fernández y no hubieran regresado a Nadia que nadie la pidió, que coraje 😒#MasterChefCelebritymx#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/xSFKwFyfxx — Yuli bebé 🇲🇽🏳️‍🌈🍊 (@YuliCC86) October 31, 2022

Cabe mencionar que para este programa la producción de MasterChef Celebrity trajo a Nadia de vuelta a la competencia, luego de haber sido eliminada en el sexto capítulo.

No obstante, la sorpresa no fue bien recibida por gran parte del público, pues hubo quienes consideraron que no merecía estar en ese lugar después de haberse ausentado del concurso por varios programas consecutivos por problemas de salud.

“Que cómodo es avanzar fácilmente en una competencia cuando te ausentas por tres capítulos seguidos, mientras tus compañeros se partían el lomo por permanecer en #MasterChefCelebrity. Y que además, te eliminaran y después regreses como si nada al concurso, justo en recta final” fue uno de los tantos mensajes que compartieron los usuarios al expresar su desacuerdo con la decisión.

SEGUIR LEYENDO: