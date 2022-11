Óscar Schwebel de OV7 respondió críticas a su look andrógino: “Me gusta experimentar”

Óscar Schwebel también lidera el proyecto de la bioserie de OV7 (Foto: Instagram)

Tras más de dos años de espera, por fin se concretó la anunciada gira de OV7 por sus 30 años, los conciertos que fueron pausados primero por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, y luego, por el distanciamiento personal que se vivió entre los integrantes de la agrupación.

Fue a principios de septiembre de este 2022 cuando el tour de la banda pop dio inicio, primero en Monterrey y luego en una serie de conciertos de el Auditorio Nacional de Ciudad de México, eventos donde los fans del grupo por fin se pudieron reencontrar con Ari Borovoy, Kalimba y M’Balia Marichal, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Óscar Schwebel y Érika Zaba.

Con el regreso a los escenarios de los cantantes de Vuela más alto y Mírame a los ojos, el público pudo apreciar aspectos de la nueva gira de la banda: visuales, el repertorio de canciones y una nueva imagen compuesta por extravagantes diseños que dejaron con el ojo cuadrado a más de uno.

Pero sin duda, el look que más ha llamado la atención entre el público es el que ahora luce Óscar, quien en en esta gira ha apostado por llevar el pelo largo, a veces trenzado o con vistosos peinados. Además, el cantante quien es parte de la alineación original de La onda vaselina, ha adoptado elementos inusuales en su indumentaria.

El cantante de 46 años luce corsets, faldas, crop tops y otras prendas que han sorprendido a los fans de OV7. Pero eso no es todo, el cantante de Enloquéceme se decoloró una ceja y emplea maquillaje en los ojos, lo que ha recibido comentarios encontrados en sus redes sociales.

“Me encanta tu look más que nunca. Estilazo”, “Vaya que soy tu fan desde niña, eres mi fav, pero ese look cero me gusta”, “Te respeto, pero no me gusta nada tu look, extraño mucho al anterior”, “Me encanta. Siempre ha sido muy fashion”, “Espectacular. No todo el mundo puede permitirse ir así, es una mezcla de todo y sobre todo contienes actitud. Eres muy grande”, “Jared Leto, ¿eres tú?”, “Qué bueno que OV7 tiene a alguien de la diversidad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones donde Óscar presume sus looks.

Pese a la cantidad de mensajes que le han hecho llegar a Óscar, él ha respondido algunos de forma contundente. Tal es el caso de un usuario que cuestionó que la nueva imagen de Schwebel es, a su parecer, como “la de una mujer”, comentario que el cantante contestó mostrando su forma de pensar.

“¿Por qué lucir como mujer?”, le preguntó el usuario @javierrodirguez3340, a lo que el cantante de Shabadabada reviró de forma respetuosa: “Querido Javier. Me considero una entidad creativa en su amplio espectro. Soy un entusiasta de la experimentación, me gusta experimentar con ser hombre/mujer y todos los tonos de grises entre unx y otrx”.

Óscar añadió que se considera libre de incorporar a su estilo elementos que usualmente se relacionan con el arreglo femenino y destacó que jugar con lo impuesto le confiere libertad.

“No creo mucho en las definiciones tan absolutas ¿sabes?… soy esto, soy lo otro, estoy en esta etapa de plenitud en mi vida donde me vanaglorio de decir “soy todooo” jejeje, creo que eso me hace sentir libre. Pero como a veces es difícil de entender lo que digo te lo pongo fácil, me considero una persona cisgénero que no tiene broncas en vestirse/maquillarse y lucir como una chica”, remató el famoso.

El artista ha hecho frente a algunos comentarios donde cuestionan su actual imagen (Foto: Instagram)

La respuesta del también bailarín fue apludida por otros usuarios, quienes así le mostraron su apoyo: “Es un showman, puede hacer y deshacer lo que quiera, y no se le cuestiona a él ni a nadie”, “Qué increíble llegar a ese nivel de libertad y concepción de sí mismo”.

