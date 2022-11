“No vale la pena”: Paty Manterola habló de su salida de Garibaldi

Seis de los ocho integrantes originales se reunieron. Los grandes ausentes: Pilar Montenegro y el fallecido Xavier Ortiz Foto: Instagram@patriciamanterola

Luego de la expectación que generó entre los fans de Garibaldi el regreso de la emblemática banda pop tropical de los 90, ahora se ha dado a conocer que el público disfrutará de la agrupación sin la presencia de sus integrantes femeninas originales.

Y es que con tres presentaciones en el 90′s Pop Tour, la banda integrada por Sergio Mayer, Charly López, Víctor Noriega, Agustín Arana, Luisa Fernanda, Paola Toyos y Katia Llanos logró reconectar con el público gracias a temas como La ventanita y Que te la pongo.

Sin embargo, y pese a que ofreció una fecha junto a sus compañeros, ha sido Paty Manterola quien decidió dejar el proyecto para enfocarse en otros planes. A la salida de la cantante, Sergio Mayer -quien lleva las riendas de la agrupación- contrató a otra chica para suplirla, una mujer de nombre Evelyn, quien cuenta con una trayectoria menor en los escenarios.

La banda ha tenido un buen recibimiento en sus fechas junto a la empresa de Ari Borovoy (Foto: Twitter/@ARIBOROVOY)

Sin embargo, y pese a que la agrupación otra vez contaba con una alineación de ocho integrantes, la incorporación de Evelyn no fue del agrado del resto de las mujeres de la banda que lanzó a finales de los años 80 el productor Luis de Llano.

Así lo dio a conocer Charly López, quien en entrevista para el programa Chismorreo confirmó la salida de Katia, Luisa Fernanda y Paola de Garibaldi, pues las cantantes no están “a gusto” con la nueva integrante.

“Tiene que ver mucho, y es cierto, no están contentas ni Katia, ni Luisa, ni Paola pero el proyecto tiene que seguir. Es un proyecto que es muy ambicioso”, reveló López. “De lo que se trata es de construir y de hacer algo padre con el grupo. Sergio (Mayer) le ha invertido mucho dinero al grupo (...). Y yo, lo que creo, es que la lealtad se demuestra”, afirmó el también empresario en el espacio televisivo de la cadena Multimedios.

Tras la salida de Manterola, Sergio Mayer convocó a una cantante de nombre Evelyn para suplirla (Foto: Instagram/@garibaldilive)

López adelantó que ahora buscarán incorporar a tres nuevas intérpretes para el grupo, quienes ya estarían previstas. Y además destacó que se trata de trabajo, por lo que los integrantes se pueden o no llevar bien, siendo lo importante sacar adelante el proyecto.

“No me importa si Sergio mete a su abuelita, mientras me dé trabajo”, aseguró. “Vamos a seguir en el Pop Tour como Garibaldi y vamos a ser Garibaldi para hacer la gira”, la cual se llevará a cabo por todo el continente, según adelantó el famoso.

“Yo tengo 4 niñas, dos de ellas yo creo que son las que van a entrar, y otra chava que nos están recomendando... Aquí lo que se trata es generar empleos, generar trabajo y disfrutar el momento que tenemos con este envión que nos está dando el Pop Tour”.

Paty por el momento se encuentra enfocada en su participación en "GranDiosas: El musical" ((Foto: Instagram/@patriciamanterola)

Ante esta información fue Manterola quien habló del tema y aseguró que ella siempre se mostró dispuesta en llevar a cabo la ambiciosa gira:

“Yo siempre estuve dispuesta, yo estaba puestísima para hacer 90′s Pop Tour, obviamente los medios hicieron una cosa muy grandota, yo estaba puesta, esa es la verdad. No vale la pena hablar de más”, expresó este martes 1 de noviembre a De primera mano.

Acerca del desacuerdo de sus ex compañeras con la incorporación de Evelyn, Manterola dijo no estar enterada de nada.

Manterola aseguró tenía la intención en proseguir la gira (Foto: Instagram @patriciamanterola)

“¿Cómo crees? Yo no sabía. Yo tengo una carrera en la que nunca he tenido escándalos porque precisamente no me meto en chismes, que si dijo, que no dijo, que qué opinas de los demás, soy cero de opinar de la vida de los demás, realmente respeto mucho a los demás... No me compete meterme en ese tipo de chismes”, concluyó la cantante.

