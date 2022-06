Sergio Mayer habló de la presunta “actitud sangrona” de Paty Manterola en Garibaldi: “Yo no me puedo meter”

Seis de los ocho integrantes originales se reunieron. Los grandes ausentes: Pilar Montenegro y el fallecido Xavier Ortiz Foto: Instagram@patriciamanterola

Como parte de la fiebre de la nostalgia en la música pop, el grupo Garibaldi ha vuelto a la escena para presentar la música con la que sus integrantes se hicieron famosos hace casi 30 años entre el público mexicano y de otras latitudes.

La primera reaparición de la banda de temas como Banana y La ventanita se dio el pasado 16 de junio en la Arena de la Ciudad de México, como parte del concepto 90′s Pop Tour. Pese al buen recibimiento del público, hubo algo que no terminó de agradar a Charly López, uno de sus integrantes, pues el cantante comentó que su compañera Paty Manterola se hizo notar con actitudes de diva y prepotencia.

“Desde mi punto de vista, muy personal, (está) como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada... y es mi hermana, hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente”, expresó el compañero de Paty en De primera mano.

Charly López comprendió la postura de Paty Manterola, quien prefiere no actuar donde haya venta de alcohol (Foto: Instagram)

Tras ello, ahora fue Sergio Mayer, también integrante del grupo, quien habló de su experiencia y comentó cómo percibió la actitud de la también actriz de Renta congelada:

“En la reunión que tuvimos antes de que entrara Paty hubo una actitud bastante positiva, con una conciencia del concierto y todo, y estuvo muy bien Paty, le dijimos ‘oye, necesitamos esto y esto y esto’ para que se integrara y (ella) con la mejor actitud”, dijo el ex diputado, entrevistado durante su asistencia a la reciente Marcha LGBT+ de la Ciudad de México.

Mayer destacó el profesionalismo de Paty y dijo que pondera su desempeño en el escenario por encima de su presunta mala actitud:

Sergio acudió a una entrevista con el "Capi Pérez (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

“Si hay alguien profesional, independientemente de su actitud, a mí no me importa si Paty trae actitud, a mí lo que me importa es que arriba del escenario sean profesionales, y estén de primer nivel y Paty lo tiene, Paty tiene esa característica de ser una mujer profesional que siempre cumple y ya lo que ella haga en su vida privada, en su actitud, yo no me puedo meter ni hacer nada en ese aspecto, no tiene nada que ver y a mí no me interesa eso”, recalcó.

Por su parte, Charly Díaz, al conocer la respuesta de Mayer, dijo que todo depende de las distintas percepciones, aunque también coincidió en los elogios al profesionalismo de su compañera.

Charly López destacó que la actitud de Paty Manterola cambió mucho en su reciente encuentro (Foto: Instagram)

“Al final del día son percepciones de cada quien, la vida está a base de percepciones, yo la percibí de esa manera tal vez me pude haber equivocado o tal vez fue cierto, el simple hecho es como dice Sergio, a nosotros no nos debe de importar la actitud que tiene fuera del escenario, sino arriba del escenario, que tiene razón Sergio, es una profesional y lo dije yo, es puntual, hace muy bien las cosas y te puedes llevar bien o mal dentro de en una agrupación, porque no nadamás pasó en Garibaldi, en todas, pero si eres profesional es lo que cuenta”, dijo el también empresario en el programa De primera mano.