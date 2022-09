Paty Manterola confirmó salida de Garibaldi: “Diferencias de opiniones”

Manterola prefiere enfocarse en su vida privada por encima de su participación en Garibaldi (Foto: Instagram @patriciamanterola)

Luego de que en los últimos meses el grupo Garibaldi vivió un reencuentro en el escenario del 90s Pop Tour, los fans de la agrupación surgida en 1989 se ilusionaron por volver a ver en más presentaciones a la alineación original de la banda.

Fueron Sergio Mayer, Luisa Fernanda, Charly López, Katia, Víctor Noriega y Paty Manterola quienes lograron arrancar los aplausos del público en el evento dirgido por Ari Boroy para su empresa, Bobo Producciones.

Sin embargo, tras la exitosa primera presentación ocurrida en junio pasado en la Arena Ciudad de México, fue Charly López quien reveló que Paty Manterola no había tenido la mejor actitud, sino que la encontró distante y poco participativa con sus compañeros.

“Desde mi punto de vista, muy personal, (está) como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada... y es mi hermana, hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, lo hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente”, expresó el compañero de Paty.

El ex esposo de Ingrid Coronado fue más allá y, aunque alabó el profesionalismo de Manterola, quien pese a no haberse presentado en los ensayos finalmente pudo dar una presentación a la altura, destacó que la cantante se mostró distante:

“No es grosera, que quede claro, nos saluda muy cordial, pero no es la misma Paty de antes, cuando llevamos 35 años de conocernos, sabemos lo que hemos hecho en nuestras carreras, conocemos nuestra vida y no nos podemos leer las cartas entre gitanos”.

Charly López comprendió la postura de Paty Manterola, quien prefiere no actuar donde haya venta de alcohol (Foto: Instagram)

Por su parte, Sergio Mayer expresó que lo que le importa en lo personal es el desempeño artístico de los integrantes de la banda responsable de éxitos como La ventanita y Banana.

“Si hay alguien profesional, independientemente de su actitud, a mí no me importa si Paty trae actitud, a mí lo que me importa es que arriba del escenario sean profesionales, y estén de primer nivel y Paty lo tiene, Paty tiene esa característica de ser una mujer profesional que siempre cumple y ya lo que ella haga en su vida privada, en su actitud, yo no me puedo meter ni hacer nada en ese aspecto, no tiene nada que ver y a mí no me interesa eso”, recalcó.

Sin embargo, hace apenas unos días, Manterola aseguró que fueron sus compañeros de la banda formada por el productor Luis de Llano, quienes prefirieron dejarla fuera del proyecto, y mostró su disposición a reincorporarse después.

Sergio Mayer destacó que lo más importante es el desempeño sobre el escenario y no "la actitud" (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

“Tengo entendido que los Garibaldis decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera, pero yo feliz, yo puesta ahí, cuando me llame 90s Pop Tour, feliz de la vida”.

Pero ha sido ahora, este miércoles 31 de agosto, cuando la cantante aclaró en qué términos salió de Garibaldi, y descartó que haya sido por rencillas personales contra sus compañeros.

“Para que exista un conflicto se necesitan dos partes, y no hay ninguna. Hay más diferencias de opiniones que otra cosa, en cómo veíamos el proyecto porque al inicio no había ningún proyecto, nos invitaron, y fue algo muy lindo y yo lo disfruté muchísimo. De hecho disfruto estar con ellos en el escenario, ahorita no me toca estar, pero eso no quiere decir que haya un pleito”, expresó Manterola para las cámaras de Ventaneando.

“Yo siempre voy a tener la voluntad, si me lo permite también, proque tengo una vida privada, porque soy mamá de tres chamacos, con mi esposo. Entonces me divido entre mi vida privada, que es mi prioridad y si todo se combina y se presta, las cosas van a fluir”, añadió.

La cantante de Que el ritmo no pare también reveló que Charly López le pidió que lo disculpara luego de que en junio expresó que Manterola tenía una actitud “sangrona”:

“Charly tan lindo, me pidió una disculpa porque me dice ‘Paty me calenté y dije cosas que a lo mejor no debí y te quiero pedir una disculpa privada y yo le dije a Charly ‘no pasa nada’. Se ha hecho más grande realmente de lo que es”, explicó.

