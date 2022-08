Paty Manterola reveló que sus compañeros de Garibaldi no la invitaron al reencuentro

Paty Manterola se negó a hablar de Charly López, pero confirmó que quedó fuera de Garibaldi por decisión de sus compañeros (Foto: Instagram/@patriciamanterola)

Luego de que Charly López y Sergio Mayer aseguraran que Paty Manterola ya no sería parte de Garibaldi debido a que diferente problemas con ella, la actriz se defendió y desmintió a sus compañeros, asegurando que ellos no la querían más dentro de la agrupación.

Desde el pasado junio comenzaron los rumores de que Paty Manterola quedaría completamente fuera de Garibaldi debido a conflictos internos en el grupo ahora que Sergio Mayer es su líder y porque a ella no le gustaba el entorno en que se llevaban a cabo los conciertos de la agrupación.

En ese entonces, el también presentador aseguró en el programa De Primera Mano que su excompañera se había comportado “defensiva, creída, como sangronsona, pesada”, por lo que todos los demás integrantes decidieron sacarla de Garibaldi.

Desde antes, Paty se había dicho dispuesta a seguir dentro de los conciertos que dieran con "90s Pop Tour", pero sus compañeros comentaron que ya no estaría en las demás presentaciones que estaban planeando (Foto: Instagram/@garibaldilive)

Ante tales declaraciones, Manterola se defendió, pues confirmó a los medios que la habían sacado del proyecto, pero esto a pesar de que ella se habría mostrado feliz de seguir siendo parte de los conciertos del 90s Pop Tour.

“Tengo entendido que los Garibaldis decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera, pero yo feliz, yo puesta ahí, cuando me llame 90s Pop Tour, feliz de la vida”

En este encuentro con la prensa, al ser cuestionada acerca de las afirmaciones de Charly, en las que señaló que la actriz no quería ser partícipe porque no le gustaba que tomaran alcohol donde se presentaban, Paty aseguró que esas acusaciones parecían hablar del mismo López y no de ella.

Pese a este conflicto, Paty podría ser parte de la bioserie si permite que su imagen se utilice para la producción (Foto: Instagram/@garibaldilive)

“Las personas que hablan de los demás siento yo que están hablando de ellos mismos, así que yo nunca voy a hablar de ninguno de mis excompañeros porque respeto y los respeto muchísimo. Si eso es lo que dijo, vayan y pregúntenle a él”, respondió ante los medios.

Para cerrar el tema Paty Manterola mencionó que ella no va a responder directamente a las acusaciones de sus compañeros porque no quiere estar involucrada en dimes y diretes, además de que “nunca he hablado mal de nadie”, dijo.

“Yo, como te dije, soy cero de chismes; que si dijo, que si no dijo, yo siempre me he mantenido respetando, nunca he hablado mal de nadie ni lo pienso hacer”

Y es que ex esposo de Ingrid Coronado no sólo mencionó que la actitud de su compañera durante sus últimas reuniones no fue la mejor, sino que aplaudió el profesionalismo de Manterola, quien pese a no haberse presentado en los ensayos finalmente pudo dar una presentación a la altura, pero destacó que la cantante se mostró distante.

“No es grosera, que quede claro, nos saluda muy cordial, pero no es la misma Paty de antes, cuando llevamos 35 años de conocernos, sabemos lo que hemos hecho en nuestras carreras, conocemos nuestra vida y no nos podemos leer las cartas entre gitanos”, dijo Charly.

Por su parte, Sergio Mayer no quiso hablar sobre la actitud de Manterola, pues dijo que para él bastaba que todos fueran profesionales y cumplieran con su papel arriba del escenario.

Aunado a ello, mencionó que su excompañera tenía intereses diferentes a los del grupo y que no se trataba sobre “egos”, así que entre todos, incluida ella, habían acordado que estaría fuera del grupo, pero que posiblemente sí se integraría a la bioserie de Garibaldi.

