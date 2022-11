Morenista pide a Layda Sansores presentarse ante la FGR por el caso de espionaje político

Layda Sansores ha publicado diversos audios de conversaciones privadas FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, llamó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a presentarse ante las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) para responder sobre el caso de “espionaje político”, y adelantó la publicación de un libro sobre la operación de esa red oculta y cómo hacen llegar la información a la morenista.

“Usted debería presentarse ante la autoridad ministerial de la Fiscalía General de la República porque usted es confesa de varios delitos, el más grave, a mi juicio, es el espionaje político contra ciudadanos, porque usted ha dado a conocer comunicaciones privadas, violando la Constitución, que considera a éstas inviolables, pero también las ha manipulado y las ha difundido para defenestrar, calumniar y tratar de anular a sus adversarios políticos, tanto de afuera como los de adentro de Morena, como en el caso del senador Ricardo Monreal”, señaló el también morenista a través de sus redes sociales.

“Me han enviado mucha información de la cual haré un libro, que se va a llamar la reina del cash y le voy a enviar a Epigmenio Ibarra todo este material para que haga una serie de Netflix, para que México se dé cuenta del cacicazgo político”, dijo Alejandro Rojas, quien creó el espacio llamado los “Miércoles del León” en respuesta a los “Martes del Jaguar” de la gobernadora.

Señaló a Sansores San Román de violar los principios morales de Morena, pues ha “pisoteado los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ese cacicazgo económico político que usted encabeza en Campeche es en verdad una injuria a nuestra militancia y a los campechanos y a todos los mexicanos”.

Por su parte, Layda Sansores advirtió que la siguiente transmisión de su “Martes del Jaguar” dará “puntual” respuesta a las acusaciones de Ricardo Monreal y a “los brothers que salieron a defenderlo”.

Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es consejero político y senador suplente de Ricardo Monreal Ávila, también adelantó que en su emisión del 9 de noviembre expondrá algunos detalles políticos de Mario Delgado, líder nacional de Morena, 2para que México también sepa quién eres”.

Morena, cerca de una fractura importante antes de la elección de 2024

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, descartó buscar una candidatura independiente o unirse a algún partido político de oposición para contender en las elecciones presidenciales del 2024. No obstante, tras los ataques que ha sufrido desde el movimiento, el legislador advirtió que su límite es la dignidad.

El pasado martes primero de noviembre, en entrevista a medios de comunicación, el senador descartó salirse de Morena para unirse a la oposición en busca de la candidatura presidencial, sin embargo, advirtió que si el trato en su partido continúa siendo de “persecución y descalificaciones”, “nada tiene que hacer” en Regeneración Nacional.

“Si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena. Por dignidad no puedes mantenerte en un lugar donde se te acosa o se te persigue”.

El legislador del partido guinda indicó que Morena debería de ofrecer a quienes aspiran a la presidencia de la República reglas claras y equitativas, pero “no lo hay”.

En este sentido, reprochó que en diversas partes haya propaganda ilegal con promoción personalizada, en especial, dijo, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

Monreal Ávila informó que este tema ya lo habló con el dirigente de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, no obstante, lamentó que “no pasa nada en la práctica”, ya que no cesa la campaña anticipada.

