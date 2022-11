Si hay persecución y descalificación, “nada tengo que hacer en Morena”: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal descartó buscar una candidatura independiente o unirse a algún partido político para contender en el 2024 (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, descartó buscar una candidatura independiente o unirse a algún partido político de oposición para contender en las elecciones presidenciales del 2024. No obstante, tras los ataques que ha sufrido desde el movimiento, el legislador advirtió que su límite es la dignidad.

El pasado martes primero de noviembre, en entrevista a medios de comunicación, el senador descartó salirse de Morena para unirse a la oposición en busca de la candidatura presidencial, sin embargo, advirtió que si el trato en su partido continúa siendo de “persecución y descalificaciones”, “nada tiene que hacer” en Regeneración Nacional.

“Si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena. Por dignidad no puedes mantenerte en un lugar donde se te acosa o se te persigue”

Monreal indicó que Morena debería de ofrecer a quienes aspiran a la presidencia reglas claras y equitativas (Foto: Twitter/ @RicardoMonrealA)

Frente a medios de comunicación, el legislador del partido guinda indicó que Morena debería de ofrecer a quienes aspiran a la presidencia de la República reglas claras y equitativas, pero “no lo hay”.

En este sentido, reprochó que en diversas partes haya propaganda ilegal con promoción personalizada, en especial, dijo, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

“El país está plagado de propaganda ilegal, con promoción personalizada, sobre todo de la candidata (Sheinbaum) y del secretario de Gobernación”

Monreal reprochó que en diversas partes haya propaganda ilegal con promoción personalizada (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

En todo el país, añadió, en puentes, espectaculares, lonas, mantas e incluso bardas se anuncian las candidaturas, aún con simulación o fingimiento político, pero se trata de una abierta campaña política personalizada.

Monreal Ávila informó que este tema ya lo habló con el dirigente de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, no obstante, lamentó que “no pasa nada en la práctica”, ya que no cesa la campaña anticipada.

Asimismo, advirtió que el uso de recursos públicos o privados violan la Constitución Política y la Ley, al promoverse anticipadamente para lograr un fin, es decir, la candidatura presidencial.

Ricardo Monreal dijo que ha recibido un trato respetuoso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (foto: captura de pantalla)

Finalmente, Ricardo Monreal dijo que ha recibido un trato respetuoso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto, pese a las diferencias que ha tenido con el mandatario federal.

Caso contrario, concluyó el senador, pasa con Morena, ya que “con esa falta de equidad y falta de establecimiento de reglas nos puede conducir a caminos sin retornos.

Cabe recordar que luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, filtró supuestos chats entre Ricardo Monreal y el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, la crisis interna de Morena se ha intensificado.

Ricardo Monreal informó que “hay ciertas cuentas” en redes sociales que lo atacan todos los días (Fotos: Senado/Cuartoscuro)

Y es que tras darse a conocer los chats en el programa Martes del Jaguar, que conduce Layda Sansores, el senador morenista declaró que hay ciertas cuentas en redes sociales que lo atacan todos los días, usuarios que ligó con la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, aliada de la gobernadora de Campeche.

En este contexto, el morenista anunció que encargó un estudio forense para identificar las cuentas que durante 16 meses lo han “golpeado, mientras halagan a la candidata (Sheinbaum)”.

“Hay cientos de cuentas en redes que me atacan todos los días, y al mismo tiempo alaban a la candidata, bueno, a la aspirante (...) y voy a denunciarlos, a Twitter, a Facebook y a las redes”, manifestó.

De acuerdo con Monreal Ávila, “es muy clara la correlación de cuentas”, pues “las que me atacan son las que alaban a la candidata”. “Pareciera un sistema importado del extranjero, porque sus asesores son extranjeros”, agregó.

