Alejandro Rojas acusó a Layda Sansores de espionaje político y adelantó que escribirá un libro

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político y senador suplente de Ricardo Monreal Ávila acusó a Layda Sansores de espionaje político. (Foto: Especial).

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político y senador suplente de Ricardo Monreal Ávila, se lanzó contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien llamó a presentarse ante la autoridad por “el espionaje político” que realiza, además adelantó que le hará un libro para evidenciar la información que le han hecho llegar en contra de la mandataria.

A lo anterior, Díaz Durán le mandó un mensaje a la gobernadora de Campeche: “Usted debería presentarse ante la autoridad ministeriales de la Fiscalía General de la República porque usted es confesa de varios delitos, el más grave a mi juicio es el espionaje político contra ciudadanos, porque usted ha dado a conocer comunicaciones privadas, violando la Constitución, que considera a éstas inviolables, pero también las ha manipulado y las ha difundido para defenestrar, calumniar y tratar de anular a sus adversarios políticos, tanto de afuera como los de adentro de Morena, como en el caso del senador Ricardo Monreal”, señaló Rojas.

Fue a través de un video publicado en redes sociales, que Alejandro Rojas responsabilizó a Layda Sansores de violar los principios fundacionales de Morena, porque ha pisoteado los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. “Ese cacicazgo económico político que usted encabeza en Campeche es en verdad una injuria a nuestra militancia y a los campechanos y a todos los mexicanos”.

Por otra parte, el consejero político anunció que el próximo 9 de noviembre en la segunda emisión de su programa Miércoles del León estará dedicada al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, “para que México también sepa quién eres”.

El consejero político, Díaz Durán anunció que también sacará sus "trapitos al sol" al dirigente nacional de Morena Mario Delgado. (Foto: Archivo).

Y tal parece que Alejandro Rojas Díaz quiere evidenciar a Layda Sansores al asegurar que tiene mucha información que puede ser usada en su contra: “Haré un libro, que se va a llamar la reina del cash y le voy a enviar a Epigmenio Ibarra todo este material para que haga una serie de Netflix, para que México se dé cuenta del cacicazgo político”, añadió.

Como dicen, para toda acción hay una reacción y lo anterior surge en respuesta a que la gobernadora de Campeche filtró una serie de mensajes de WhatsApp en los que el senador Ricardo Monreal supuestamente ayudó al líder del PRI tras ser investigado por las autoridades.

En dicha conversación se escucha al senador morenista acordar cómo trabajaría con Alito Moreno en la elección del 2021 para que el hermano del senador, David Monreal, ganara la gubernatura de Zacatecas.

La polémica continúa por las filtraciones publicadas en el Martes del Jaguar de Layda Sansores. (Foto: Twitter).

Por su parte, el senador mandó un mensaje en el que aseguró que “No nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas” y a su momento, aseguró que “ejerceremos nuestro derecho”, en referencia a las acciones legales que tomará en contra de la gobernadora como lo había afirmado días antes.

En tanto, Layda Sansores informó a través de su red social que el próximo martes 8 de noviembre no solo se limitará responder a las acusaciones hechas por Monreal Ávila, sino que también dejaría un espacio para los “brothers” que lo defendieron. A pesar de que la gobernadora no dio más información en su publicación de Twitter, podría tratarse de una alusión al consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán quien arremetió en contra de Layda Sansores después de las publicaciones de las conversaciones entre Alito y Monreal.

