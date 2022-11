IMSS e ISSSTE adelantarán el aguinaldo por el Buen Fin 2022, conoce cuándo será el depósito

Los adultos mayores gozarán de un adelanto de sus aguinaldos, con ello podrán realizar compras durante el Bien Fin 2022. (Foto: Pixabay)

El próximo 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Buen Fin, evento que tiene como propósito reactivar la economía del país y poner a disposición de los consumidores distintas ofertas en artículos o servicios. A fin de que los ciudadanos puedan comprar algún producto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) le adelantarán a los pensionados el depósito de su aguinaldo a principios de noviembre, mientras que el primer organismo abonará un depósito completo, la segunda sólo remunerará la mitad.

Como cada año, durante el mes de noviembre se realiza el Buen Fin, en esta ocasión el acontecimiento comercial se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre, por lo que serán cuatro días en los que los mexicanos podrán adquirir diferentes productos y servicios a precios menores de lo usual. Gracias los festejos de la Revolución Mexicana, el evento durará más días que en ediciones pasadas, por ello, se espera que los mexicanos aprovechen los descuentos de los diferentes artículos.

Del 18 al 21 de noviembre, la Profeco mantendrá su servicio disponible para atender cualquier reclamo o incidente durante las compras. REUTERS/Edgard Garrido

En el caso de los pensionados al IMSS, recibirán su aguinaldo antes del mes del 20 de diciembre, fecha límite que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En este año, las personas podrán cobrar su gratificación a partir del primero de noviembre, por lo que, podrán disfrutar las diferentes promociones del Buen Fin. Cabe destacar que se realizará una bonificación completa y en la cual también viene contemplada su pago mensual; serán poco más de 4 millones de pensionados quienes gozarán de un dinero extra en los últimos meses del 2022.

Para disponer del dinero, los adultos mayores podrán acudir a tiendas departamentales autorizadas y considerar los servicios de la banca digital con el propósito de que no asistan a aglomeraciones y sufran contagios por COVID-19. Entre las recomendaciones que brindó la institución hacia los pensionados se encuentran:

-Retirar el dinero en fechas posteriores al depósito para evitar aglomeraciones.

-Tomar en cuenta las medidas de seguridad sanitaria, tales como el uso de cubrebocas, para no ser contagiados por Covid-19.

El pago del aguinaldo para los afiliados al ISSSTE será durante la primera quincena de noviembre. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, los adultos mayores afiliados al ISSSTE sólo recibirán una parte de su aguinaldo en la primera quincena de noviembre y, aunque no es un depósito total, la cantidad sí representa un ingreso extra en la economía de los mexicanos. En este sentido, los pensionados recibirán la segunda parte de su bonificación hasta finales del año, depósito que comúnmente se empata con el pago mensual de enero.

En cuanto a los beneficiarios del programa Pensión Bienestar, ellos no recibirán algún tipo de aguinaldo o ingreso extra, pues el programa social no comprende la bonificación de prestaciones. No obstante, el próximo 3 de noviembre los adultos mayores recibirán el último pago de su pensión, en total les serán depositados tres mil 850 pesos, correspondientes a los últimos dos meses del 2022.

PROFECO recomendó a ciudadanos comparar precios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a la población a comparar los precios de los artículos deseados en diferentes establecimientos o puntos de venta, esto con el motivo de realizar, comprar inteligentes y no excederse en los gastos. Por ello, la dependencia puso a disposición de los ciudadanos la herramienta Quién es quién en los precios, con ella los mexicanos podrán corroborar si realmente los artículos o servicios se encuentran en oferta o si sus precios bajaron en contraste con los meses anteriores.

De acuerdo con la Profeco, el phishing consiste en el robo de los datos bancarios a través del uso de la imagen de una institución financiera.

Del mismo modo, el organismo sugirió que, en caso de realizar compras a través de internet, se deben cuidar muy bien los datos personales, pues estos pueden ser robados por estafadores y luego ser empleados para realizar compras. En ese sentido, recomendó a la población a no ingresar a sitios web desconocidos y comprobar la autenticidad de los enlaces.

