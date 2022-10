Cuáles son los motivos por los que puedes denunciar ante la Profeco los abusos de los restaurantes

En ocasiones, los restaurantes se exceden en sus precios.

Seguramente, alguna vez has escuchado hablar de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este organismo gubernamental que protege a los consumidores de los abusos de algunas empresas.

Pero si no sabes con exactitud qué es, te lo explicamos en este texto.

La Profeco tiene la misión de empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo el consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y bienestar de la población.

Busca ser una institución cercana a la gente, efectiva en la protección y defensa de las personas consumidoras, reconocida por su estricto apego a la ley, con capacidad de fomentar la igualdad, la no discriminación, la participación ciudadana y la educación para un consumo responsable.

Su historia se remonta a 1976, cuando se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.

La Profeco dio a conocer una serie de acciones por las que pueden ser denunciados los restaurantes.

México se convirtió en el primer país de Latinoamérica en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia. Para 1982, seis años después de su creación, la institución ya contaba con 32 oficinas en las principales ciudades del país. Actualmente Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

En la Profeco puedes hacer todo tipo de denuncias a empresas o comercios que no respeten al consumidor de alguna manera. Algunos de estos establecimientos, son los restaurantes. Y es que en ocasiones, suele suceder que estos establecimientos se exceden en sus precios, o tienen prácticas que dejan mal sabor de boca a sus consumidores.

Hace unos días en Twitter, por ejemplo, se viralizó un restaurante que abusó de sus consumidores, según la usuaria que los denunció. Y es que ella contó que asistió a La Terraza, un lugar con vista al Zócalo de la Ciudad de México, donde le llegó una cuenta de 4 mil 415 pesos, con cobros adicionales como la propina del 15% incluida y el uso de terraza por 250 pesos.

Aunado a esto, el mismo lugar, al igual que otros de la zona, han sido criticados por los clientes que asisten, pues cobran comisiones al hacer pagos con tarjeta o dan precios poco claros en el menú, no ponen el costo con IVA y lo agregan solo hasta que pagan la cuenta.

Pero esto no solo sucede en restaurantes, pues también suele pasar en ferias, donde los alimentos se cobran más caros de su precio anunciado, o algunos bares, donde los comensales han salido con cuentas exorbitantes de varios miles de pesos por una copa de alcohol cuyo precio no estaba en el menú.

La Profeco ha dado a conocer una lista de actividades que los establecimientos no pueden realizar, y que son las siguientes: pedir consumo mínimo; pedir ‘cover’; exigir propina o incluirla dentro de tu cuenta sin autorización; hacer cargos sin autorización cuando haces una reservación; cobrar comisiones por pagar con tarjeta; no informar con claridad el precio en el menú: la carta debe indicar explícitamente cuánto cuesta cada producto, incluso los impuestos; asimismo las proporciones y características, lo cual debe corresponder con lo que se recibe; no respetar las promociones anunciadas; negar o condicionar el servicio “por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad”.

Sin embargo, los restaurantes o establecimientos de comidas y bebidas no siempre respetan estas reglas. Si detectas algún tipo de abuso, puedes denunciar ante la Profeco de diferentes maneras, por ejemplo, por medio de un mensaje privado a través de Twitter o Facebook oficial de la institución.

También puedes escribir un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, o llamar al teléfono 55 55688722 / 800 4688722. También puedes enviar un mensaje de WhatsApp a los números 5580789485 / 5580780488 / 5580780344.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 19 hrs; sábados, domingos y días festivos, de 10 a 18 hrs. Ten a la mano los siguientes datos del establecimiento: nombre del proveedor y dirección completa (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal).

