William Valdés fue despedido de “Venga la Alegría”, aseguró Kaffie

Kaffie dio a conocer que William Valdés dejará VLA (Foto: Instagram/@williamvaldes)

Luego de semanas de rumores sobre la salida de William Valdés de Venga la Alegría, debido a que Sandra Smester dejó la Dirección de Contenidos de TV Azteca, este jueves Alex Kaffie anunció que, supuestamente, ya es algo oficial.

Desde que el pasado 1 de agosto Sandra Smester anunció que dejó su puesto directivo en TV Azteca, surgió el rumor de que algunos conductores dejarían sus programas o la televisora, principalmente William Valdés, quien mantuvo una cercana relación con él.

No obstante, el cubano lo había desmentido y, además, seguía presentándose en Venga la Alegría día con día, aunque de vez en cuando lanzaba mensajes en sus redes sociales que hacían creer a sus seguidores que sí se había decidido por dejar el programa.

Fue hasta la tarde de este 27 de octubre que el periodista de espectáculos Alex Kaffie anunció que William “fue corrido” esta mañana de Venga la Alegría.

#DEÚLTIMOMOMENTO



William Valdés [ @WilliamValdes ] fue corrido esta mañana de 'Venga la Alegría' [ @VengaLaAlegria ].



Es el primer cambio ¡de los muchos! que se avecinan en el matutino de TV Azteca. pic.twitter.com/Hm6J507ZY0 — Álex Kaffie (@Kaffievillano) October 27, 2022

Kaffie, en su cuenta de Instagram, agregó que “es el primer cambio ¡de los muchos! que va a hacer en ‘VLA’ el nuevo Director General de Contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén”.

Y la noticia habría sido confirmada por el mismo conductor con el tuit: “Todo comienzo tiene su fin”, el cual publicó poco antes de que se diera a conocer esta noticia. Luego compartió el mensaje: “Tamo bien eh”, pero no ha querido responder los internautas que lo cuestionan acerca de su supuesta salida de VLA.

Pese que no se tiene confirmada la salida de William Valdés, en redes sociales ya hay varias reacciones, tanto de internautas lamentando su despedida, así como de aquellos que se ha alegrado por los supuestos cambios.

Todo comienzo tiene su fin. — William Valdes (@WilliamValdes) October 27, 2022

“Buena vibra muchacho, a seguir creciendo”, “Chale, se te desea lo mejor Willian, y pues es solo el principio de una nueva aventura, todo saldrá bien”, “A ver si ya se le bajan los humos a ése”, “Todo es resultado de su actitud nefasta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tan solo hace 11 días, William compartió que sí hubo muchos cambios en TV Azteca con la salida de Sandra Smester, pero hasta ese momento él continuaba en Venga la Alegría.

“Yo espero seguir, a mí no me han dicho absolutamente nada (...) Cuando oyes chismes por el pasillo, sabes que va a pasar, yo no he escuchado nada, no he visto nada”, comentó en entrevista con la usuaria de Twitter La tía Sandra.

WILLIAM VALDÉS ACLARA RUMORES



"Por ahora sigo en TV AZTECA, libré la quincena"



"Estoy muy agradecido con el público mexicano" pic.twitter.com/jiXajuxTHy —  L̳a̳ ̳t̳í̳a̳ ̳S̳a̳n̳d̳r̳a̳ 🫀🗡 (@LaTiaSandra_) October 16, 2022

Recientemente, en su cuenta de Twitter compartió un mensaje que diría lo contrario y que, inclusive, avivó los rumores de su salida de VLA: “Más claro que el agua, hay que tener la capacidad de saber cuando no te quieren dejar crecer en algún lugar. Its time to fly!”.

Asimismo, en entrevista con Infobae México, William compartió que no le gustaría dejar México si es que algún día tiene que salir de TV Azteca, pero le haría feliz el poder volver a trabajar con Sandra Smester, a quien considera su “mamá de la televisión”.

“Yo estaría más que feliz, la conozco muy bien y conozco también mucha gente de Miami que está trabajando allá, pero no quiero dejar México, eso sí”, por lo que no descartó el dejar el país para seguir los pasos de Smester.

Pese a estos posibles cambios en Venga la Alegría, el cubano ha retomado su carrera en la música con su sencillo Playa en la ciudad, el cual fue lanzado el pasado 22 de septiembre.

SEGUIR LEYENDO: