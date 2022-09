William Valdés está abierto a que Sandra Smester lo lleve a Telemundo: “Yo estaría feliz”

William Valdés está promocionando su faceta como cantante con el tema Playa en la ciudad (Foto: Instagram)

William Valdés forma parte de Venga la alegría desde hace dos años, espacio que ha alternado con su labor en otros programas, como el reality show Exatlón, donde se encargó de generar el contenido digital, así como su incursión reciente en La academia 20 años, donde fue el host para redes sociales.

Además de su faceta como conductor, el cubano ahora está cumpliendo el sueño de debutar como cantante, esto tras su paso por el grupo pop CD9, en 2013, y luego del tema Más, que lanzó en 2015 sin mucho éxito. A su paso por la alfombra de la obra Lagunilla mi barrio, William Valdés conversó con Infobae México sobre esta nueva faceta y sus planes dentro del medio del espectáculo.

“Mi sencillo se llama Playa en la ciudad, lo acabamos de lanzar hoy y el video ya está disponible, es pop funk, como un género con metales de los 80 y es un tema muy fresco, lo puedes escuchar en cualquier época del año”, dijo sobre el single escrito por el compositor Luis Reyes y aclaró que está dispuesto a aprender para convertirse en un exponente de calidad.

William participó como concursante en MasterChef Celebrity, primera temporada (foto: Instagram/@williamvaldes)

“Soy totalmente inexperto en esta nueva etapa de mi vida y estoy aprendiendo, tengo un equipo atrás que me está guiando y me va a ayudar. Estuve en CD9, he hecho teatro musical, tuve un sencillo en el 2015 y por cosas del destino no seguí en la música porque tengo mucho trabajo como conductor, pero ya me armé de valor y ya me dije que ahora sí vamos a hacer música al 100% No voy a dejar la conducción que es algo que me encanta”, mencionó.

El tema producido por Kalimba, contará con un reto viral en TikTok, para lograr conectar con el público que lo apoya desde su debut en la televisión estadounidense, en la que incursionó en telenovelas producidas en Miami en 2012.

“Fue más o menos pensada, ya está el bailecito, en estos días voy a hacer el tutorial, está un poco difícil, cuando grabamos el video musical no me salían los pasos, pero sí está súper pensado y en unos días lo voy a poner en mi TikTok para que la gente se una al challenge”, adelantó el famoso de 28 años.

Pero Valdés está consciente de que en la escena musical existe mucha competencia, sobre todo en los tiempos en los que producir y dar a conocer música original está al alcance de millones de personas en el mundo a través de las plataformas digitales.

“Yo les doy el mensaje de vivir la vida y creo que la música es un espacio de cada artista diferente para despejar la mente, a veces cuando nos sentimos mal, escuchamos canciones que nos hacen sentir más mal, entonces yo creo que hay que disfrutar la música y la vida, todas mis canciones quiero que tengan el mensaje de ‘disfruta cada momento’ y ojalá que la gente se siente identificada”, contó el también actor.

Tras la salida de Sandra Smester de TV Azteca a finales de julio pasado, quien se desempeñaba como directora de contenidos, surgieron versiones de que la ejecutiva que regresó a Estados Unidos para integrarse a Telemundo buscaría “llevarse” a William a la televisora establecida en Miami.

Sandra Smester comenzó su carrera a finales de los 90 en la cadena Univisión, ahora regresó a la televisión hispana de Estado Unidos con su incorporación a Telemundo (Foto: Instagram)

Al respecto, el conductor aclaró sus planes de permanecer en la cadena mexicana: “Yo continúo en Venga la alegría, continúo en Azteca hasta que me lo permitan, la verdad. Sí he escuchado por ahí que se ha dicho el que Sandra me trajo a México... Sandra es como mi mamá de la televisión porque cuando yo empecé a conducir a los 18 años, ella fue la que me dio la primera oportunidad”, admitió el nacido en La Habana.

“Yo he aprendido muchísimo de Sandra, como también dejé de trabajar con ella después de Univisión, como tres años hasta que vine para acá, para Azteca, la verdad estoy bien en Azteca por ahora, no me han dicho absolutamente nada y cuando me digan algo pues ‘gracias, creo que he hecho un buen trabajo’”, abundó el cantante debutante, y ante la pregunta “¿Y si Sandra te abre las puertas?”, así respondió:

“Yo estaría más que feliz, la conozco muy bien y conozco también mucha gente de Miami que está trabajando allá, pero no quiero dejar México, eso sí”, puntualizó el famoso.

