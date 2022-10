Por qué Lupillo Rivera demostró su apoyo a Alejandro Fernández tras veto de la prensa en Guadalajara

Lupillo Rivera demostró su apoyo a Alejandro Fernández tras veto de la prensa en Guadalajara (Foto: Instagram/@the_bgarcia y @alexoficial/ @lupilloriveraofficial)

Conscientes de que Lupillo Rivera es otra de las celebridades que de manera constante tiene roces con la prensa mexicana, se le preguntó qué opinaba respecto a la censura que una gran cantidad de medios, entre ellos Televisa y TV Azteca, decidieron darle a la cobertura del concierto de Alejandro Fernández en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco.

Ante diversos medios de comunicación, el cantante de regional mexicano de manera indirecta le dio su apoyo al Potrillo, luego de mencionar que todo tipo de artista puede llegar a cansarse de las preguntas y la forma en cómo se hace el periodismo rosa en el país del tequila, por lo que incluso aseguró que sin saber bien de qué se trataba todo, sus razones debía tener su colega.

“Yo no sé, no sé qué tanto le hayan tirado ahí ustedes ¿verdad? No puedo comentar, pero tú sabes a veces también los artistas se cansan y hay que darles espacio también y es normal, como cualquier situación”, aseguró el hermano de Jenni Rivera.

Para el también nombrado el Toro del Corrido lo que se dice en los medios de comunicación no siempre es una realidad, aún cuando él mismo en diversas ocasiones ha evitado dar declaraciones que podrían terminar con los malentendidos. Por ello, ejemplificó su profesión con la del periodista al decir que cada uno tiene la obligación de investigar y aprenderse ciertas cosas, para así evitar el error.

“Es que a veces dicen cosas de más que no existen, entonces, ahí están las cosas. Yo creo que tanto mi trabajo como artista de aprenderme una canción, así es el trabajo de la prensa, de investigar bien las cosas”, agregó.

En el marco por los festejos de Día de Muertos, a Lupillo Rivera se le preguntó si habría una manera especial para honrar a su hermana Jenni Rivera, pues también se acerca su aniversario luctuoso ya que ella falleció un 9 de diciembre de 2012, luego de que se desplomara el Lear Jet donde viajaba junto a algunos de sus colaboradores. El accidente se registró luego de una presentación en la ciudad de Monterrey, el jet se dirigía al aeropuerto de Toluca.

De forma corta pero directa, respondió: “Yo la recuerdo todos los días, siempre, y pues son recuerdos que siempre van a estar”.

Por qué Televisa y TV Azteca se sumaron al veto de Alejandro Fernández

El pasado 21 de octubre, diversos sitios web y medios escritos de la prensa nacional e internacional a través de un comunicado en el que se dejaba en claro que se debía al “desinterés” mostrado por su oficina de prensa y relaciones públicas hacia el gremio periodístico.

“Después de una mesa de análisis se llegó al acuerdo de que tanto medios locales, corresponsales de la Ciudad de México e internacionales como de Estados Unidos y Latinoamérica, de no ejercer nuestra labor periodística con respecto a la presentación, debido al desinterés mostrado por su oficina de prensa y relaciones públicas hacia el gremio periodístico”, formó parte del comunicado.

Para sorpresa de más de uno, dentro de las firmas de medios se encontraba Televisa y TV Azteca, las dos televisoras más grandes del país. La primera con quien su padre, Vicente Fernández, formó toda su carrera artística y le fue “fiel” hasta el final de sus días, mientras que la segunda ya había señalado su emoción por tener contacto con la dinastía pues transmitirán su bioserie autorizada.

Ante el veto, el silencio de Alejandro Fernández ha sido usado como un argumento a favor y para demostrar, que el veto tiene sentido debido a que el “desinterés” se mantiene.

