Alejandro Fernández dejó en claro si prefiere a Televisa o TV Azteca

(Foto: Instagram / @alexoficial)

Lo que empezó como una guerra por robar talentos entre televisoras tras el fin de la era de los famosos contratos de exclusividad, se ha convertido en una constante rotación de estrellas que según el proyecto pueden funcionarle a uno u otra empresa de telecomunicaciones, sin embargo existen algunas celebridades que jamás se pensó que cambiarían “de bando”.

Y este sería el caso de toda la dinastía de Vicente Fernández, pues tras varias décadas donde el patriarca laboro fielmente para Emilio Azcárraga, ya que como el mismo Charro de Huentitán mencionaba, a él le debía su carrera”, las cosas cambiaron bruscamente después de su muerte y las decisiones de la empresa, como realizar una bioserie basada en un libro que le sacó “canas verdes” al cantante de regional mexicano.

La creación y reproducción nacional del proyecto El Último Rey: el hijo del pueblo, a cargo de Juan Osorio y que contó con la actuación estelar de Pablo Montero, desató la furia de todos los integrantes de la familia, pues diversos escándalos como las relaciones extramaritales del cantante habían quedado al descubierto con ello, así como muchos otros polémicos temas que incluían otras celebridades e incluso la misma imagen de todos los descendiente.

La bioserie está inspirada en el libro "El último Rey" (Fotos: Instagram/@owornat)

Por tal motivo, el hijo mayor, Vicente Fernández Jr. dejó su postura muy clara desde que se anunció el proyecto de la televisora de San Ángel, sin embargo el menor, Alejandro Fernández, se había mantenido en una postura sumamente neutral, hasta ahora.

A través de un video publicado por Box Azteca y presumido a nivel nacional por Pati Chapoy en su programa Ventaneando, el Potrillo dejó en claro que ya no tiene exclusividad en ningún sentido con Televisa, por lo que su coqueteo y fácil acceso con TV Azteca, cosa nunca antes vista, es solo el principio de lo que podría llegar a tener con la televisora del Ajusco.

“No es por nada pero en tres cosas se distingue Azteca: una en deportes, otra noticias y en espectáculos; esa es la realidad. Bueno, ahora Alejandro Fernández habla, a pesar de que toda su familia pertenecía a Televisa, con Andy que es integrante de Box Azteca de claro TV Azteca, así que vean quienes ahora son sus favoritos”, expresó Daniel Bisogno con la aprobación total de Pati Chapoy.

Tras los comentarios, se proyectó un video donde el cantante de éxitos pop como Me Dediqué a Perderte, Si Tú Supieras y Me Hace Tanto Bien compartió saludos para la competencia histórica de Televisa, siendo la primera vez que esto ocurre.

La negativa del ‘Potrillo’ podría deberse a su representación en la bioserie

Además de que la historia no fue autorizada por la familia, los actores que a cada uno le dieron vida fue la gota de agua que derramó el vaso. En el caso de Alejandro, contar con Emilio Osorio a quien tacharon de no tener ningún tipo de parecido físico, vocal e incluso que todo se trataba de un acto de nepotismo por parte del productor que es su padre -Juan Osorio-, sin embargo esto no habría sido lo único por lo que el cantante tiene una negativa clara y marcada con la empresa.

El actor da vida a Alejandro Fernández en la bioserie de Televisa Univision

“Mírate los trapos, no me gusta que andes así!”, le grita Vicente Fernández su hijo Alejandro, quien se defiende: “Se llama metrosexual… y es la moda”, fue parte de la escena entre Pablo Montero y Emilio Marcos donde se insinúa que al intérprete de grandes clásicos musicales como Un millón de primaveras, Acá entre nos y Estos celos no le gustaba la actitud y vestimenta de su hijo menor por ser considerada como femenina y amanerada.

Posiblemente este tipo de problemáticas presentes en la serie no autorizada terminaron por cortar la relación de Alejandro con Televisa.

