De “El Grueson” a “El hombre de las 3 piernas”: la lluvia de albures a Zague por su disfraz de Halloween

Si bien México tiene fama mundial por su gastronomía, sus destinos turísticos o la solidaridad que tiene la gente, a la lista también se han sumado los albures y la ingeniosidad con la que los mexicanos los usan. En tierra Azteca esto es un juego de palabras, más precisamente un calambur, donde los participantes hacen referencia a situaciones en doble sentido sexual o escatológico.

Y como de costumbre Luis Roberto Alves recibió una gran cantidad de ellos luego de publicar una foto en sus redes sociales donde su disfraz de Halloween era el atractivo principal. A pesar de que tenía una cruz de “sangre” en la frente, pupilentes blancos, los labios, párpados y mejillas difuminadas con negro dando toda la apariencia de un payaso terrorífico, las personas no dudaron en nombrar a su atuendo de otras maneras.

Demostrando que los videos y fotos íntimas que le fueron filtrados años atrás siguen formando parte del colectivo social mexicano, sus publicaciones se inundaron de miles de albures que hacían una clara referencia a ello y el disfraz, pasando de un “El Grueson” a “El hombre de las 3 piernas”, algo que la hizo bajarla de Facebook -aunque no de Instagram-, aunque ya había sido demasiado tarde.

Recordado el “impresionanti” atributo que el exfutbolista profesional mexicano de ascendencia brasileña tiene, hombres y mujeres no dudaron en compartir sus irreverentes ideas para que su disfraz tuviera un nombre mucho más original:

“El destripadon”, “Palowin”, “El huesón”, El fierro”, El empalador Zaguiño”, resultaron ser algunos de los más atractivos que recibieron una gran cantidad de likes. Aunque el ex delantero retiró la publicación de Facebook, ya había sido demasiado tarde y más de uno había guardado la gran cantidad de albures que había recibido por su disfraz de Halloween 2022, incluso la comenzaron a compartir de forma individual agregando más propuestas, siendo el albur el protagonista de todo.

Como si las propuestas de nombres no hubieran sido suficientes, las opiniones continuaron con los juegos de palabras y las situaciones a las que se había prestado la elección de disfraz de Luis Roberto Alves, convirtiéndose en un nuevo meme de esta temporada tradicional de México donde Halloween y Día de Muertos son de los festejos favoritos de millones de mexicanos.

“Mejor enseña Zaguito, esa sí que da miedo, el maquillaje que traes da risa”. “Zaguito te hubieras disfrazado de anaconda”. “Con todo y estaca incluida ja, ja, ja. Buen disfraz”, “Me daría miedo que me diga ‘Dulce o truco’”. “Pensé que te ibas a disfrazar de cavernícola; ya tenías el garrote”. “Pareces metalero, más por ese fierro”. “Zaguito solo no subas la foto de la daga”, escribieron.

¿Qué opina “Zague” sobre la filtración de su video íntimo?

En septiembre del 2020 el hoy cronista deportivo habló del famoso video íntimo que se hizo viral en las redes sociales, previo al Mundial de Rusia 2018, en el que se le ve frente al espejo en una pose sugestiva.

“Zague” en ese momento reconoció que su video fue extraído de sus pertenencias personales y admitió que su publicación en internet fue un parteaguas en su vida íntima y el causante de su separación de la presentadora Paola Rojas, con quien procreó dos niños.

“Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, se quiso aprovechar para sacar otras intenciones, no sé y no me interesa”, confesó en una charla para el canal de YouTube Zabalive.

