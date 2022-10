Hallaron cuerpo de una menor que habría desaparecido en fiesta de Halloween en Toluca

Imagen de referencia sobre la violencia en México (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Tras haber desaparecido en una fiesta de Halloween, una menor de aproximadamente 16 años de edad fue localizada por la mañana del domingo en un terreno baldío del municipio de Toluca, Estado de México.

El cuerpo sin vida de la joven habría sido hallado en un lugar de terracería ubicado cerca de un campo de fútbol del barrio de la Teresona, ubicado sobre la avenida Matlazincas, esquina con cerrada de Lerma.

Al lugar arribaron paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), quienes al revisar el cuerpo confirmaron que ya no tenía signos vitales y que la víctima tenía alrededor de 16 años de edad, aunque no señalaron si tenía posibles marcas de tortura, abuso o de cualquier otro tipo.

Cuando fue encontrada y posteriormente levantada por personal del Servicio Médico Forense (Semefo), llevaba puestos tenis color naranja, pantalón de mezclilla azul y playera blanca.

Trascendió que la joven sería la misma que había sido reportada como desaparecida luego de acudir a una fiesta de Halloween que se había celebrado en la misma zona.

Para que los peritos de la la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México levantaran las pesquisas correspondientes para integrar a la carpeta de investigación, elementos de la policía local acordonaron la zona. Se presume que podría tratarse de un feminicidio.

Hasta el momento no se ha confirmado si la menor encontrada es la misma que desapareció en la fiesta ni se han revelado otros datos relacionados a la víctima.

Menor desaparecida al salir de la preparatoria

Yaretzi Alejandra González Arenas, de 14 años, salió el 21 de octubre de la escuela Preparatoria oficial número 259 y pese a estar a pocos metros del Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, en el Estado de México, desapareció y no se le ha vuelto a ver.

“Tengo ocho días que no veo a mi niña, yo la llevé a la escuela, salió y me habló para decirme que ya iba para la casa, pero ya no llegó. Me quedé esperando. Mi niña va en la preparatoria 259 de San Agustín”, señaló Rosario Arenas, mamá de Yaretzi Alejandra el pasado 28 de octubre durante una pequeña manifestación que hizo para denunciar la desaparición.

Ante la agencia del Ministerio Público de San Agustín, la familia de la adolescente levantó el reporte la madrugada del 22 de octubre. Ahí, funcionarios dijeron a la mamá de Yaretzi Alejandra que “seguro se había ido con el novio” y que esperara. Hasta el momento sigue sin ser localizada.

Cabe señalar que la violencia de género, representada en el feminicidio y la trata –o el secuestro– con fines de explotación, explotación sexual o explotación sexual con fines comerciales, se ha convertido en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes en las zonas urbanas del Estado de México, así lo revela la investigación “Desaparición de Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la Explotación Sexual o la Trata de Personas con ese u otros fines”.

El análisis fue realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), que fue presentada con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en México.

