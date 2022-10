Tras insistentes llamadas de “amigos”, Margarita Cuevas, de 20 años, desapareció en Xochimilco desde junio

Altar a Margarita Cuevas (foto: Fernando Coca/Infobae México)

Margarita Cuevas Suárez es una joven amigable, le gusta el futbol y es una persona alegre que buscaba hacer amigos en cualquier lugar que se encontrara. No estudiaba, pero trabajaba en una tienda de abarrotes cerca de su hogar en la alcaldía de Xochimilco, en la misma colonia.

Estaba emocionada porque en pocos días, el 29 de junio, cumpliría 20 años y había manifestado a sus padres sus deseos de una fiesta con sus amigos y toda la familia, una fiesta grande.

“Quería tener una fiesta grande y decía que solo quería tener a sus hermanos y amigas y esperaba tener una fiesta con música”, cuenta su familia, “era lo que más anhelaba”

La noche del 4 de junio de este año, sin embargo, recibió varios mensajes en los que unos conocidos suyos la estaban citando en un lugar cercano a la casa de uno de ellos, en un puesto de micheladas. Cuentan que estos eran insistentes, pues pidieron a Margarita que los encontrara en un punto.

“Le insistieron muchas veces por teléfono que saliera, que saliera. Yo creo ya tenían el plan”, asegura su padre Roberto Cuevas a Infobae México. Margarita salió para encontrarse con ellos. Cuatro hombres que había conocido en alguna fiesta. La citaron en Tepepan. Desde entonces no se ha sabido nada acerca del paradero de Margarita.

Por lo que al caminar por las calles de la colonia Ampliación Tepepan en la alcaldía de Xochimilco, en el kiosco que está cerca de la estación del Tren Ligero de la Noria, podrá ver los carteles colocados en los postes, en el puesto de periódico y hasta en las bancas del pequeño kiosco tapizadas de heces de pájaro.

Además, el puente peatonal que surca de un extremo a otro la avenida con sus cuatro caminos que se bifurcan y unen, tiene colgadas dos lonas que recuerda a cada persona que pasa por ahí, desde el peatón que sube las escaleras hasta el conductor que se dirige al sur de la ciudad o hacia el centro de la alcaldía, que aún falta la presencia de Margarita Cuevas en su casa.

Que aún hay una familia esperando noticias de ella desde hace 5 meses; esperando que las autoridades den nueva información; recolocando las fichas de búsqueda arrancadas por el tiempo, la inclemencia del clima o por manos desconocidas. Esperando, pero manteniendo la memoria del reclamo, de la exigencia de justicia a través de una incesante búsqueda por la alcaldía, así como bloqueos en avenidas principales para exigir que su hija sea encontrada, indignados ante el nulo progreso de las investigaciones de las autoridades.

Margarita Cuevas tiene 19 años, es de tez blanca y mide aproximadamente 1.57 metros. (Foto: FGJ CDMX)

Las exigencias de la familia

Fue el pasado 14 de junio cuando se llevaron a cabo manifestaciones por parte de los familiares, amigas y colectivos de desaparecidos en el que los padres denunciaron que las autoridades no habían llevado una investigación adecuada.

Los bloqueos se realizaron en el cruce de Prolongación División del Norte y avenida Guadalupe I. Ramírez una de las avenidas más transitadas. Bajo la lluvia, Roberto Cuevas, junto a las demandas, dio a conocer en una entrevista a Foro TV acerca de los videos donde se muestra el último paradero conocido de Margarita.

Estos fueron conseguidos por ellos mismos con los vecinos del lugar. “Los mismos vecinos nos proporcionaron sus cámaras, sus videos para ver” asegura el señor Roberto. Cuenta que en el video se ve a Margarita llegando al lugar establecido como punto de encuentro. Ahí se encontró con cuatro personas quienes viajaban en dos motocicletas. Después se trasladaron a San Mateo hacia la casa de uno de ellos donde entraron con Margarita.

Minutos después, narró, se ve salir a dos de los sujetos, pero no ella. Las pruebas fueron llevadas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México así como las identidades de algunos de los hombres. Estas fueron relativamente fáciles de obtener, ya que, de acuerdo con Alejandra Cuevas, hermana de “Mago”, como la llaman de cariño, la cuenta de Facebook de su hermana estaba abierta dentro de su celular.

Durante la protesta, el señor Cuevas aseguró que una de las personas con las que se habría reunido fue llevada ante la Fiscalía para que testificara ante las autoridades sobre su participación en el caso. Declaró y a pesar de que la familia esperaba un avance en la investigación, no la hubo, según han denunciado. Lo dejaron en libertad por ser menor de edad.

Familiares, amigos y colectivos bloquearon vialidades para exigir la aparición con vida de Margarita Cuevas (Foto: Twitter / @CI_CDMX)

Tras las protestas, la FGJCDMX compartió un comunicado en el que aseguraron que el personal se mantenía permanentemente en comunicación con los familiares y que se estaba llevando a cabo la geolocalización del celular de Margarita. Al día siguiente, el 15 de junio, señalaron que esta apuntaba a la pista de canotaje de Cuemanco, lo cual prendió las alarmas para la familia pues en esos meses habían aparecido varios cuerpos en sus aguas.

Sin embargo, pronto se supo que en realidad había un error. Como explicó Alejandra:

“Ese día nos habíamos quedado de ver nosotras en Cuemanco, yo igual juego futbol y me fui para allá. O sea yo estuve en la mañana y yo le marqué, entonces se hizo como una llamada espejo. Entonces hicieron esa búsqueda, pero no tenía nada que ver ahí. Y de hecho se los expliqué, yo les dije yo le hice la llamada a la misma hora que según marca que estuvo aquí ella, pero no”

Los sospechosos

Como se mencionó anteriormente, son cuatro los sospechosos en la desaparición de Margarita quienes la citaron y aparecieron en el video otorgado por los vecinos, “ahí es cuando nos dimos cuenta que se la llevaron en moto”: Giovanny, Ángel, Marco y Daniel. El primero fue quien el padre de Margarita llevó a declarar.

Se trata de personas que Margarita conoció en algunas de sus salidas, personas que también sus hermanos varones conocían (de vista) cuando la acompañaban a las fiestas a las que llegaba a asistir. Pero su padre insiste en que no los frecuentaba mucho: “se los encontraba en fiestas y se ponía a platicar”.

Tras la declaración de Giovanny y los videos mostrados a la Fiscalía, se llevó a cabo un cateo por parte de la Policía de Investigación (PDI). Pues la casa en la que entró la joven era la de un pariente de Giovanny.

Posterior a la inspección encontraron manchas de sangre, razón por la que las autoridades pidieron a los padres de Margarita una muestra para poder confirmar si se trataba de ella.

Pero hasta el momento no le han dado los resultados de la comparación: “nunca nos dieron respuesta (…) supuestamente nos iban a dar los resultados y no nos han dado nada”.

La familia acusó que varios carteles han sido arrancados (foto: Fernando Coca/Infobae México)

Se han llevado a cabo cuatro cateos: la primera en la casa propiedad de la abuela de Giovanny donde este estaba viviendo, según contó Roberto; días después, se realizó otra en el mismo lugar pero no hubo resultados (“ya no encontraron nada. O sea, o sí o no”); en casa de los padres de Giovanny en San Gregorio Atlapulco, y otra en una presunta casa de seguridad en San Mateo.

Mientras que a Ángel, afirmaron que tiene un citatorio para declarar, pero no se ha presentado y no se ha emitido ficha de búsqueda de la Fiscalía, actuar que incluso sorprendió a uno de los miembros de la PDI con el que habló la hermana de Margarita.

Las amenazas

En la colonia y partes de la alcaldía pueden encontrarse los carteles con el rostro de Margarita. En la temporada de lluvias algunos de estos se han visto humedecidos dejando el papel destrozado. Otros han aguantado las aguas por el exceso de cinta adhesiva colocada.

Pero llama la atención los que están incompletos. Aquellos donde falta específicamente la cara alegre de Margarita. “Nosotros hemos estado pegue y pegue fichas y todas las fichas las arrancan, y si no las pueden arrancar porque nosotros las pegamos muy bien, solo le arrancan el rostro a la ficha”.

Esto ha sido denunciado por la familia, pero las autoridades le respondieron que probablemente eran los de limpieza, quienes tienen órdenes de arrancar letreros colocados en cualquier superficie después de cierto tiempo. Pero destacan que de ser así, no arrancarían únicamente el rostro.

Los padres de Margarita esperan que su hija sea encontrada con vida (foto: Fernando Coca/Infobae México)

Además, no es lo único que han tenido que enfrentar. De acuerdo con Roberto, a los quince días de iniciadas las exigencias de justicia fueron amenazados los licenciados que llevaban su caso.

Y ahí no terminó, pues días después de los bloqueos de las calles, el señor Cuevas fue interceptado por un hombre que dijo haber sido contratado por la delegación para decirle que dejara de buscar a su hija.

“Que ya quitara yo las lonas y que dejara de buscarla (…) Que ya no la iba a encontrar. Así me dijeron, ‘que ya no la vas a encontrar güey’, así me dijeron textualmente: ‘deja de hacer tus mamadas ya no cierres las calles no la vas a encontrar porque si no, sigues tú o alguien de tu familia’”, narró.

Esto no fue denunciado, pues “¿Contra quién? Esa es una, la otra: la vas a hacer y no les hacen nada y de por sí no hacen nada”, justificó el padre de Margarita.

A pesar de esto, una de las hermanas de Margarita habló con alguien de la Fiscalía quien dijo trató de convencerla de hacer un retrato hablado, pero no lo hicieron: “nadie iba a querer hablar por miedo a que como no los detienen, ahora sí vengan y nos hagan algo”.

Pero esto no los ha detenido, porque “no vamos a parar, la queremos viva” y el miedo, a pesar de ser patente, no los ha detenido. También destacó que los han desacreditado, que han achacado la desaparición a la familia acusándolos de maltrato.

“Porque luego nos han dicho que la regañamos que le pegamos. Nunca le hemos pegado nunca nos hemos peleado, al contrario, nos unimos (…) simplemente se la llevaron”

