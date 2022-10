Yaretzi, de 14 años, salió de la prepa y desapareció a metros del módulo de policías en Ecatepec

Yaretzi Alejandra González Arenas, de 14 años, salió el 21 de octubre de la escuela Preparatoria oficial # 259 y pese a estar a pocos metros del Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, en el Estado de México desapareció y no se le ha velto a ver.

Ante la deseperación familiares y amigos han denunciado su desaparición y pedido ayuda ya que su madre la llevó a la escuela ese viernes temprano y salió a las 14 horas, a esa hora Yaretzi le llamó avisándole que iba para su casa pero ya no regresó.

“Tengo ocho días que no veo a mi niña, yo la llevé a la escuela, salió y me habló para decirme que ya iba para la casa, pero ya no llegó. Me quedé esperando. Mi niña va en la preparatoria 259 de San Agustín”, señaló este viernes Rosario Arenas, mamá de Yaretzi Alejandra.

En la agencia del Ministerio Público de San Agustín, la familia de la adolescente levantó el reporte la madrugada del 22 de octubre. Ahí, funcionarios dijeron a la mamá de Yaretzi Alejandra que “seguro se había ido con el novio” y que esperara. Sin embargo, el teléfono de la estudiante ya no responde.

Yaretzi salió el 21 de octubre a las 14 horas y le avisó su madre que iba para su casa pero no llegó Foto: (Especial)

Tras una semana de su ausencia, las investigaciones están paradas, acusó Rosario Arenas. La madre afirmó que las autoridades ni siquiera han revisado las videocámaras de seguridad.

“Ya levanté la denuncia correspondiente, pero van muy lento. No me están agilizando los trámites. Ayúdenme a localizarla. Mi niña iba con el uniforme de la escuela, que es de color azul rey”, dijo este viernes mientras realizaron una manifestación pacífica para solicitar agilizar su búsqueda ya que temen pueda ser víctima de algún delito y se sabe que las primeras horas y días son cruciales para encontrar a personas desaparecidas.

#ÚltimaHora | 🔴 Familiares de Yaretzi Alejandra González Arenas desaparecida el pasado 21 octubre, realizan bloqueo en la carretera México-Pachuca, en San Agustín, #Ecatepec, para exigir la agilización de su búsqueda. @FerVilchisMx ⚠️pic.twitter.com/9VyQrLUBCS — Canal 6 Tv (@canal6tv) October 28, 2022

El latente peligro de las desapariciones de jóvenes en Edomex

La violencia de género, representada en el feminicidio y la trata –o el secuestro– con fines de explotación, explotación sexual o explotación sexual con fines comerciales, se ha convertido en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes en las zonas urbanas del Estado de México, así lo revela la investigación “Desaparición de Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la Explotación Sexual o la Trata dePersonas con ese u otros fines”.

El análisis fue realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), que fue presentada con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en México.

El documento también señala que se encuentra la creciente presencia de grupos del crimen organizado en el estado que se dedican al reclutamiento de hombres y mujeres, los que impulsan, desarrollan y reproducen otras formas de violencia hacia la mujer que terminan en la desaparición de éstas, donde la trata es una de las manifestaciones más constantes.

Por un lado, las organizaciones criminales hacen a los varones adolescentes copartícipes de los delitos hacia las adolescentes mujeres: reclutamiento, abuso sexual, violación y feminicidios. Por el otro, reclutan a las mujeres como novias o con la promesa de incorporarlas en “el negocio” y ya dentro son víctimas de violencia sexual, explotación sexual, tortura y feminicidios, tomando sus cuerpos como verdaderos “campos de entrenamiento” para sus pares.

“Se trata de niñas reclutadas desde muy pequeñas para ser explotadas con fines de explotación sexual (menores de 13 años de edad) que cuentan con menos recursos para escapar de estas redes. Se pudo detectar que la pandemia ha sido un aliado para quienes las buscan.

Entran a través de las redes sociales, las conquistan, enamoran, les piden su dirección para llegar a sus casas y llevárselas. Son niñas pequeñas que ni siquiera saben cómo regresar a sus casas porque no han salido mucho del municipio o el lugar donde viven. El rango etario de este tipo de reclutamiento es cada vez de menos edad, pues son niñas las que están siendo víctimas”, explicó Javiera Donoso Jiménez, investigadora integrante del equipo responsable del estudio.

La investigación cuenta con datos, voces y experiencias de las familias de las víctimas y muestra que existen una serie de prácticas y delitos vinculados a la desaparición de las mujeres, adolescentes, niñas y niños en el Estado de México, que complejizan el escenario de análisis y diversifican el mapa de actores vinculados a estos delitos.

Las conclusiones del documento dejan claro no sólo que la violencia de género es una de las más importantes explicaciones de la desaparición de las mujeres y adolescentes, sino que también se presenta como un mal endémico y sostenido en el tiempo, lo que se evidencia con la activación de la Alerta de violencia de Género contra las mujeres en 2015 en la entidad. Los mismos 11 municipios donde se activó la alerta siguen con los mismos números rojos, sin presentar mejoras a pesar de la monumental inversión.

SEGUIR LEYENDO: