“Digan que pactaron con el narco y ya”: la nueva crítica de Chumel Torres al gobierno de AMLO

Chumel Torres invitó a AMLO a confesar sus nexos con el crimen organizado, según el influencer, todos los gobiernos lo han hecho y no ha pasado nada. (Fotos: Twitter)

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmintiera las acusaciones sobre sus continuas visitas al municipio de Badiraguato, Sinaloa; lugar donde presuntamente se reuniría con elementos del Cártel de Sinaloa, Chumel Torres arremetió en contra del funcionario y lo invitó a confesar la verdad detrás de sus viajes hacia el norte del país.

La ciudad de Badiraguato es la tierra natal del narcotraficante "el Chapo" Guzmán y Rafael Caro Quintero. (Foto: Cuartoscuro)

Los reproches del influencer se dieron luego de que el mandatario visitara, por tercera vez, la tierra natal de Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, como parte de su campaña de trabajo por Sinaloa. A pesar de que en su conferencia de prensa el ejecutivo nacional negara los rumores, Chumel afirmó que el mandatario debería ser honesto y decir la verdad.

“Nomás digan que pactaron con el narco y ya, no somos pendej*s. Todos lo hicieron. No son diferentes. Se dice y no pasa nada”, escribió el youtuber en su cuenta oficial de Twitter.

Nomás digan que pactaron con el narco y ya, no somos pendejos.

Todos lo hicieron. No son diferentes. Se dice y no pasa nada. — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 31, 2022

Esta no fue la única crítica por parte del conductor de El pulso de la República, pues en posteriores publicaciones compartió que no hay una campaña contra AMLO, pues es él mismo quien ha dado pruebas para afirmar sus supuestas alianzas con el crimen organizado. Tal como sucedió el pasado 29 de marzo, donde el mandatario saludó a la madre de “el Chapo” Guzmán, María Consuelo Loera Pérez en Badiraguato.

El saludo de AMLO y la mamá del Chapo en Badiraguato, Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro)

“Se le cuestiona por qué van 6 veces que va a Badiraguato. “Es una campaña de mis adversarios para decir que voy con el cártel. Es falso. La campaña: (imagen del saludo con Consuelo Loera”.

A su vez, en uno de sus últimos mensajes el influencer también agregó que las declaraciones sobre la presencia de ejecutivo nacional carecen de pruebas, pues no existen imágenes o vídeos que aseguren la veracidad de sus argumentos. Inclusive, Chumel comparó la situación cuando una persona le es infiel a su pareja.

“Fui a un motel porque tenía sueño, se me apagó el celular y ahí estaba la comadre mi amor. Pero no pasó nada”. Así AMLO yendo a Badiraguato a quiensabequé, sin acceso a cámaras ni prensa.”, compartió el youtuber.

“Fui a un motel porque tenía sueño, se me apagó el celular y ahí estaba la comadre mi amor. Pero no pasó nada”.



Así AMLO yendo a Badiraguato a quiensabequé, sin acceso a cámaras ni prensa. — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 31, 2022

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, sus viajes hacia Badiraguato estuvieron motivados por ayudar al sector de la agricultura, pues ante la inflación, una de las prioridades de su administración es asegurar la producción del maíz. Así mismo, reiteró que Sinaloa es uno de la entidad “granera del país”, pues poseen un total de 800 mil hectáreas de riego, 6 mil hectáreas de temporal y se produce un total de seis toneladas de maíz.

“Voy a Sinaloa, porque es un estado de gente buena, trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país, se tienen 800 mil hectáreas de riego, 6 mil hectáreas de temporal, se produce muchísimo, 6 toneladas de maíz.”, aseguró el ejecutivo en su conferencia de prensa del 31 de octubre.

Por otro lado, AMLO también aprovechó su participación para bromear al respecto de los rumores de su visita a la tierra natal de Caro Quintero, pues preguntó si Genaro García Luna, ex funcionario que es investigado por Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado, realizaba las mismas visitas.

Genaro García Luna habría sido uno de los principales funcionarios detrás del inicio de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

“¿Para qué voy a ir hasta allá, a Sinaloa para entrevistarme con los miembros del Cártel de Sinaloa? ¿Cómo le hacía el brazo derecho de (Felipe) Calderón, García Luna? ¿Iba a Badiraguato?”, interrogó.

Finalmente, el presidente aclaró que ha ido a Sonora las mismas veces que a Sinaloa y en su última vista al estado sonorense, le restituyó cerca de 30 mil hectáreas a los pueblos Yaquis.

“He ido las mismas veces, sino es que más a Sonora que a Sinaloa. Y no les va gustar a los conservadores por eso lo digo, acabo de ir a Sonora el sábado a restituirle 30 mil hectáreas a los pueblos Yaquis.”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: