“Fue una conspiración”: Luis Roberto Alves “Zague” contó su reacción ante la publicación de su video sexual

La filtración de su video íntimo fue causa de memes, bromas y señalamientos en 2018 (Foto: Archivo)

El ex futbolista y hoy cronista deportivo Luis Roberto Alves “Zague” habló recientemente del famoso video íntimo que se hizo viral en las redes sociales previo al Mundial de Rusia 2018 en el que se le ve frente al espejo en una pose sugestiva.

“Zague” reconoció que su video fue extraído de sus pertenencias personales y admitió que su publicación en internet fue un parteaguas en su vida íntima y el causante de su separación de la presentadora Paola Rojas, con quien procreó dos niños.

Es hasta ahora, dos años después del bochornoso suceso, cuando el ex americanista confesó en una charla para el canal de YouTube Zabalive cómo tomó el asuntó y cuál fue su reacción al ver publicado un momento tan personal circulando en las redes sociales.

“Lo primero que pensé fue en mi esposa, mi ex esposa. Estábamos en una junta y cuando yo lo veo la verdad sí me sacó el aire” , declaró durante la charla.

El ex americanista aseguró haber sido víctima de un hackeo (Foto: Instagram @lrzague)

El ex futbolista de 53 años declaró estar seguro que dicha filtración se debió a un hackeo del que fue víctima con alguna intención de perjudicar su carrera, además aseguró que tiene muy claro quién es como persona y los valores morales con los cuales ha conducido su vida. Así lo dijo el hoy cronista deportivo:

“En la vida nadie es perfecto. Yo soy católico y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo” , agrego.

“Zague” no tiene claro por qué razón habrían de inspeccionar en su vida privada para dar a conocer un material tan comprometedor, pero aseguró que a estas alturas ya no le interesa averiguar cuál era la intención de quien lo evidenció.

Zague y su ex esposa Paola Rojas durante los tiempos felices (Foto: Archivo)

“Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, se quiso aprovechar para sacar otras intenciones, no sé y no me interesa”, apuntó.

El padre de Leonardo y Paulo, gemelos que procreó al lado de Rojas, condenó el hecho de que lo hayan señalado tanto en las redes sociales puesto que un error lo comete cualquiera y “nadie es perfecto”.

Lo que sí puedo decir es quién soy, sé qué tipo de valores y principios manejo en mi vida, y no voy a cambiar mi forma de ser. Se me hace hasta injusto que se me quiera señalar por algo en donde no va con mis valores. No justifico lo que hice, me costó muchísimo trabajo, yo bromeo con la gente, pero me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, pero yo sé por qué se dieron esas cosas”

El ex deportista procreó gemelos al lado de la presentadora de televisión y radio (Foto: Instagram@IrZague)

“Zaguinho” admitió que aunque la publicación de dicho material tuvo graves consecuencias a nivel familiar y personal, pudo salir adelante y dejar atrás el episodio gracias al apoyo de sus amigos y familiares, quienes no lo abandonaron y le refrendaron todo su cariño.

Sufrí las consecuencias, pero tienes que salir adelante, a mí me enseñaron eso, te doblan, pero no te tiran. Así fue como hoy en día he salido adelante, con ayuda de mi familia, de mis hijos, mis compañeros. Eso fue lo que se vivió

Sin embargo y pese a lo aprendido, “Zague” admitió que si pudiera eliminar de su vida ese episodio, no lo pensaría dos veces: “No me arrepiento de nada en mi vida, con buenas y malas decisiones, pero vas creciendo en tu vida. La lección es no volverte a tropezar con la misma piedra, nadie es perfecto y todos nos equivocamos” , finalizó el ex deportista.

